09:36 (мск), источник: Кино Mail.ru
Все любят Мамбу: Уме Турман — 50
Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман.
Ума Турман родилась в очень необычной семье: отец был первым американцем, посвященным в буддийские монахи лично
Не получила она и профессионального актерского образования, однако за свою 36-летнюю карьеру успела поработать во всех возможных амплуа: на заре карьеры снялась в смелой эротической драме «Генри и Джун», была героиней костюмного кино («Опасные связи», «Робин Гуд»), злодейкой из комиксов по прозвищу «Ядовитый плющ» («Бэтмен и Робин») и супергероиней Эммой Пил («Мстители»).
Без сомнения, главные роли Умы Турман — Миа Уоллес («Криминальное чтиво») и Беатрикс Киддо, она же Черная Мамба, она же Невеста («Убить Билла» и «Убить Билла 2»).
Первую прославила любовь к молочным коктейлям и феерическим танцам.
Вторую — безудержная жажда мести и умение изящно рубить в капусту недругов, вне зависимости от их численности, между делом изрекая афоризмы вроде:
Кому посчастливилось выжить — уносите ноги! Но не уносите ноги, которые я отрубила: они теперь мои.
После выхода на экраны второй части кровавой драмы «Убить Билла» в 2004 году Турман сосредоточилась на семейной жизни, что не могло не повлиять на выбор ролей. Так, после 2005 года в фильмографии актрисы — сплошь комедии и мелодрамы вроде «Моя супер-бывшая», «Случайный муж», «Мой лучший любовник», «Свадьба», «Материнство».
Кульминацией исследования темы брака стала короткая, но яркая роль в «Нимфоманке» скандального режиссера Ларса фон Триера — после выхода картины в 2013 году многие критики назвали душераздирающий монолог героини Турман, обманутой мужем жены, лучшим драматическим эпизодом в карьере актрисы.
Спустя несколько лет Ума Турман снова снялась у Триера в фильме «Дом, который построил Джек», рассказывающем историю серийного убийцы, вместе с Мэттом Диллоном. А вот с возобновлением сотрудничества актрисы с Квентином Тарантино все сложно…
Напомним, в Голливуде в конце 2017 года разгорелся
Актриса упомянула также, что чуть не погибла по вине Тарантино на съемках знаменитой сцены, где Черная Мамба в голубом автомобиле едет убивать Билла. Машина была неисправна, но режиссер категорически отказался сажать за руль дублера. Актриса в итоге врезалась в пальму и получила серьезные травмы.
Впоследствии кинематографист признал, что случившееся стало «одной из величайших ошибок» в его жизни. В качестве извинений он предоставил Турман видео аварии — сама она более 15 лет не могла получить от Miramax злосчастную запись.
Видимо, в знак примирения Ума опубликовала ролик в своем Instagram, сопроводив его подписью о том, что гордится смелым поступком Квентина:
Я горжусь им, потому что он поступил правильно, горжусь его мужеством.
Однако о совместных проектах Турман и Тарантино больше не слышно, хотя еще несколько лет назад ходили слухи о том, что «Убить Билла» может получить продолжение, в котором главная героиня будет не нести возмездие, а убегать от мстителей.
Сейчас актриса продолжает активно сниматься, и не только в кино. Так, в 2019-м на Netflix вышел мистический многосерийный триллер «Покои». А весной 2020-го видеосервис анонсировал новый проект с участием Турман — адаптацию популярной израильской шпионской драмы «Под чужим флагом». Американская версия получила название «Подозрение».
Говоря об успехах Турман в карьере, невозможно удержаться и не напомнить, что у актрисы выросла не менее талантливая, чем она сама, дочь. Майя Хоук уже успела засветиться в суперпопулярном сериале «Очень странные дела» и — внимание! — сняться у Тарантино в «Однажды… в Голливуде». 21-летняя актриса блистает в глянце и в целом довольно уверенно идет по стопам родителей. Уверены, она еще не раз даст нам повод высказаться о невероятных таланте и харизме ее матери.