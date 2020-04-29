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09:36 (мск), источник: Кино Mail.ru

Все любят Мамбу: Уме Турман — 50

Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман.

Дочь буддиста

Ума Турман родилась в очень необычной семье: отец был первым американцем, посвященным в буддийские монахи лично далай-ламой (затем он вернул обеты, ушел в мир и стал преподавать восточные религии в Колумбийском университете), мать — шведской моделью, которая затем стала психотерапевтом. Своего экзотического имени, как и выдающегося роста и размера ноги, Турман стеснялась, так что с учебой в колледже не задалось.

Не получила она и профессионального актерского образования, однако за свою 36-летнюю карьеру успела поработать во всех возможных амплуа: на заре карьеры снялась в смелой эротической драме «Генри и Джун», была героиней костюмного кино («Опасные связи», «Робин Гуд»), злодейкой из комиксов по прозвищу «Ядовитый плющ» («Бэтмен и Робин») и супергероиней Эммой Пил («Мстители»).

От невесты до обманутой жены

Без сомнения, главные роли Умы Турман — Миа Уоллес («Криминальное чтиво») и Беатрикс Киддо, она же Черная Мамба, она же Невеста («Убить Билла» и «Убить Билла 2»).

Первую прославила любовь к молочным коктейлям и феерическим танцам.

Вторую — безудержная жажда мести и умение изящно рубить в капусту недругов, вне зависимости от их численности, между делом изрекая афоризмы вроде:

Кому посчастливилось выжить — уносите ноги! Но не уносите ноги, которые я отрубила: они теперь мои.

После выхода на экраны второй части кровавой драмы «Убить Билла» в 2004 году Турман сосредоточилась на семейной жизни, что не могло не повлиять на выбор ролей. Так, после 2005 года в фильмографии актрисы — сплошь комедии и мелодрамы вроде «Моя супер-бывшая», «Случайный муж», «Мой лучший любовник», «Свадьба», «Материнство».

Кульминацией исследования темы брака стала короткая, но яркая роль в «Нимфоманке» скандального режиссера Ларса фон Триера — после выхода картины в 2013 году многие критики назвали душераздирающий монолог героини Турман, обманутой мужем жены, лучшим драматическим эпизодом в карьере актрисы.

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Спустя несколько лет Ума Турман снова снялась у Триера в фильме «Дом, который построил Джек», рассказывающем историю серийного убийцы, вместе с Мэттом Диллоном. А вот с возобновлением сотрудничества актрисы с Квентином Тарантино все сложно…

Ссора и примирение с Тарантино

Напомним, в Голливуде в конце 2017 года разгорелся секс-скандал, связанный с именем Харви Вайнштейна, ранее одной из самых влиятельных персон в киноиндустрии. А в феврале 2018 года Турман дала интервью газете The New York Times, в котором подробно и обстоятельно рассказала о домогательствах со стороны скандального продюсера, чья компания работала в том числе над «Криминальным чтивом» и «Убить Билла».

Актриса упомянула также, что чуть не погибла по вине Тарантино на съемках знаменитой сцены, где Черная Мамба в голубом автомобиле едет убивать Билла. Машина была неисправна, но режиссер категорически отказался сажать за руль дублера. Актриса в итоге врезалась в пальму и получила серьезные травмы.

Впоследствии кинематографист признал, что случившееся стало «одной из величайших ошибок» в его жизни. В качестве извинений он предоставил Турман видео аварии — сама она более 15 лет не могла получить от Miramax злосчастную запись.

Видимо, в знак примирения Ума опубликовала ролик в своем Instagram, сопроводив его подписью о том, что гордится смелым поступком Квентина:

Я горжусь им, потому что он поступил правильно, горжусь его мужеством.

Однако о совместных проектах Турман и Тарантино больше не слышно, хотя еще несколько лет назад ходили слухи о том, что «Убить Билла» может получить продолжение, в котором главная героиня будет не нести возмездие, а убегать от мстителей.

Яблоко от яблони

Сейчас актриса продолжает активно сниматься, и не только в кино. Так, в 2019-м на Netflix вышел мистический многосерийный триллер «Покои». А весной 2020-го видеосервис анонсировал новый проект с участием Турман — адаптацию популярной израильской шпионской драмы «Под чужим флагом». Американская версия получила название «Подозрение».

Говоря об успехах Турман в карьере, невозможно удержаться и не напомнить, что у актрисы выросла не менее талантливая, чем она сама, дочь. Майя Хоук уже успела засветиться в суперпопулярном сериале «Очень странные дела» и — внимание! — сняться у Тарантино в «Однажды… в Голливуде». 21-летняя актриса блистает в глянце и в целом довольно уверенно идет по стопам родителей. Уверены, она еще не раз даст нам повод высказаться о невероятных таланте и харизме ее матери.

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