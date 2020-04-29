12:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сицилия оплатит туристам половину расходов
Но паковать чемоданы рано.
В Италии задумались о том, как вернуть туристов на пляжи после окончания пандемии.
В Сицилии уже предложили привлекать путешественников, оплачивая им часть расходов. Для этого местные власти выделят из бюджета 50 миллионов евро, сообщает Daily Express.
Планируется, что средства пойдут на компенсацию стоимости авиабилетов, скидки в отелях и бесплатный вход в музеи. Для льготного отдыха туристам нужно будет получить на туристическом портале острова специальный ваучер.
Однако спешить паковать чемоданы не стоит. Ранее министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что в этом году в Италии не будет международного туризма. Границу, скорее всего, не откроют до конца года.
Анна Лысенко