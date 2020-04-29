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18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

В проливе Босфор появились дельфины (видео)

Животные вернулись сюда впервые за долгое время.

Пока люди по всему миру сидят на самоизоляции, животные постепенно возвращают себе свои территории.

В Стамбуле в Босфорском проливе недалеко от мечети Ортакей в конце апреля была замечена стая дельфинов. Животные безбоязненно плавали вдоль берега, где сейчас нет ни туристов, ни лодок.

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Обычно в этом районе очень оживленно, и дельфины сюда не заплывают. Однако из-за карантина город опустел и вновь стал привлекателен для животных. Кстати, чуть раньше дельфинов видели и у Галатского моста, где промышляют местные рыбаки.

Также в конце марта в Сети появилось видео с дельфинами в одном из каналов Венеции.

Екатерина Гура

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