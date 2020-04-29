18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
В проливе Босфор появились дельфины (видео)
Животные вернулись сюда впервые за долгое время.
Пока люди по всему миру сидят на самоизоляции, животные постепенно возвращают себе свои территории.
В Стамбуле в Босфорском проливе недалеко от мечети Ортакей в конце апреля была замечена стая дельфинов. Животные безбоязненно плавали вдоль берега, где сейчас нет ни туристов, ни лодок.
Обычно в этом районе очень оживленно, и дельфины сюда не заплывают. Однако
Также в конце марта в Сети появилось видео с дельфинами в одном из каналов Венеции.
Екатерина Гура