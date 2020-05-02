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13:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Украинка обрушила целый фонтан из-за фото (видео)

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

В городке Боярка под Киевом девушка взобралась на фонтан ради эффектного фото, но тот не выдержал такой нагрузки и обрушился.

Как установили полицейские, нарушительницей оказалась местная жительница. 20-летняя девушка хотела сфотографироваться на верхушке фонтана вместе с маленькой сестрой.

Фонтан принадлежит местному коммунальному предприятию. Нанесенный ущерб оценили в 37 тысяч гривен (104,2 тыс. рублей).

Анна Лысенко

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