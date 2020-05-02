13:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Украинка обрушила целый фонтан из-за фото (видео)
Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.
В городке Боярка под Киевом девушка взобралась на фонтан ради эффектного фото, но тот не выдержал такой нагрузки и обрушился.
Как установили полицейские, нарушительницей оказалась местная жительница. 20-летняя девушка хотела сфотографироваться на верхушке фонтана вместе с маленькой сестрой.
Фонтан принадлежит местному коммунальному предприятию. Нанесенный ущерб оценили в 37 тысяч гривен (104,2 тыс. рублей).
Анна Лысенко