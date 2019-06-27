16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Селфи признали в пять раз более смертоносными, чем акулы
Количество жертв растет с каждым годом.
Врачи в Индии подсчитали, что с 2011 по 2017 год
Для сравнения, от нападений акул за это же время умерли около 50 человек. Таким образом, селфи оказались в пять раз смертоноснее морских хищников, пишут исследователи в Journal of Family Medicine and Primary Care.
Количество жертв селфи растет с каждым годом, отмечают врачи. Технические возможности смартфонов становятся все более изощренными и побуждают их собственников идти на больший риск ради эффектного фото.
Индия, как страна с населением более 1,3 млрд человек, входит в число лидеров по количеству смертей
В России зарегистрировано 16 смертей
Анна Лысенко