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16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Селфи признали в пять раз более смертоносными, чем акулы

Количество жертв растет с каждым годом.

Врачи в Индии подсчитали, что с 2011 по 2017 год из-за попыток сделать селфи погибли не менее 259 человек по всему миру.

Для сравнения, от нападений акул за это же время умерли около 50 человек. Таким образом, селфи оказались в пять раз смертоноснее морских хищников, пишут исследователи в Journal of Family Medicine and Primary Care.

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Количество жертв селфи растет с каждым годом, отмечают врачи. Технические возможности смартфонов становятся все более изощренными и побуждают их собственников идти на больший риск ради эффектного фото.

По статистике, женщины делают селфи чаще, но мужчины при этом более склонны идти на риск. Три четверти смертей при попытке сфотографироваться приходятся именно на мужчин.
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Индия, как страна с населением более 1,3 млрд человек, входит в число лидеров по количеству смертей из-за селфи. Здесь зарегистрировано 159 таких случаев. Фотографирующихся в Индии не раз сбивал поезд. Некоторые тонули, падая с лодки. В стране даже появились «зоны без селфи», 16 из них находятся в Мумбаи.

В России зарегистрировано 16 смертей из-за селфи, а в США — 14.

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Анна Лысенко

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