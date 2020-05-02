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17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Безлюдный Мумбаи наводнили фламинго (фото)

Пока жители Мумбаи стараются не покидать своих квартир из-за пандемии коронавируса, фламинго чувствуют себя в этом индийском мегаполисе как дома.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 02.05
Инфицировано124 054+9 623
Скончалось1 222+57
Выздоровело15 013+1 793
Инфицировано3 364 535+85 989
Скончалось239 236+5 215
Выздоровело1 060 617+35 555
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Мумбаи — одна из традиционных остановок этих птиц во время сезонной миграции, которая длится с сентября по конец мая. В прошлом году здесь насчитали около 134 тысяч птиц. Но в этом году будет зарегистрирован новый рекорд, считают эксперты.

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Птицы пользуются тем, что на улицах нет людей и автомобилей. Они появились не только на побережье, но и на заболоченных территориях, которых раньше избегали.

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Карантин в Индии длится уже больше месяца. По последним данным, в стране больше 37,3 тысяч инфицированных COVID-19, 1223 человека скончались.

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Анна Лысенко

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