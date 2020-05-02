17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Безлюдный Мумбаи наводнили фламинго (фото)
Пока жители Мумбаи стараются не покидать своих квартир
Мумбаи — одна из традиционных остановок этих птиц во время сезонной миграции, которая длится с сентября по конец мая. В прошлом году здесь насчитали около 134 тысяч птиц. Но в этом году будет зарегистрирован новый рекорд, считают эксперты.
Птицы пользуются тем, что на улицах нет людей и автомобилей. Они появились не только на побережье, но и на заболоченных территориях, которых раньше избегали.
Карантин в Индии длится уже больше месяца. По последним данным, в стране больше 37,3 тысяч инфицированных COVID-19, 1223 человека скончались.
Анна Лысенко