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21:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 2 мая

Россия вышла на седьмое место в мире по числу зараженных COVID-19, Европа постепенно выходит из строгого карантина, а в мире осталось лишь 14 стран без коронавируса.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 02.05
Инфицировано124 054+9 623
Скончалось1 222+57
Выздоровело15 013+1 793
Инфицировано3 392 771+80 997
Скончалось241 193+4 475
Выздоровело1 068 848+27 922
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Источник: Reuters

В России за сутки зафиксировали почти 10 000 случаев коронавируса

За последние сутки выявили 9623 заболевших COVID-19 в 83 регионах. Это новый рекорд числа заболевших за сутки. Общее число больных в России ко 2 мая выросло до 124 054 человек в 85 регионах. За последние сутки умерли 57 больных с коронавирусом, общее число связанных с COVID-19 летальных исходов достигло 1222 человек. Полностью выздоровели за сутки 1793 человека. Всего выздоровевших 15 013 человек. При этом, по словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в стране не зарегистрировали ни одного случая повторного заражения.

Москва продолжает лидировать по общему числу заболевших COVID-19 — всего в столице зарегистрировано 62 658 случаев заболевания.

Сергей Собянин сообщил, что по результатам скрининговых исследований реальное количество заболевших COVID-19 в Москве составляет около двух процентов от населения города.

И это — минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей.
Сергей Собянин
мэр Москвы 

Вирус их не берет. Феномен 14 стран, не затронутых пандемией

Россия, по данным университета Джонса Хопкинса, — одна из восьми стран, общее число заразившихся коронавирусом в которых превысило 100 000 человек. Всего в мире коронавирус обнаружен у более чем 3,3 млн человек в 187 странах. Тем не менее в мире еще остаются государства, чьи власти утверждают, что к ним коронавирус не проник, — это десять микрогосударств Океании, две африканские страны и две азиатские.

Источник: AP 2020

США одобрили ремдесивир, Испания ослабляет карантин

Американские власти официально одобрили использование антивирусного препарата ремдесивир для лечения COVID-19, Испания разрешила взрослому населению заниматься спортом на улице, а Индия продлила карантин еще на две недели. Что еще происходит в мире на фоне пандемии коронавируса?

Чудо на тонком льду: почему Германия остается мировым лидером в борьбе с COVID-19

Власти Германии вот уже несколько месяцев продолжают эффективно противостоять коронавирусной инфекции. Что позволяет стране удерживать уровень распространения инфекции и показатель смертности на более низком уровне, чем у других развитых государств?

Акройога в защитных масках в Токио, Япония | Источник: Reuters

Собакам с людьми вход запрещен: с чего в Чехии начинается выход из карантина

Чехия была одной из первых европейских стран, в которой ввели режим чрезвычайного положения, хотя на тот момент в стране было менее 100 зараженных и ни одной жертвы. Всего, по данным на 2 мая, с начала пандемии в Чехии от коронавируса умерли 237 человек и заразились более 7600. Несмотря на то, что режим ЧП в стране продлили до 17 мая, карантин уже сильно ослабляют.

Ученые сдвинули сроки окончания пандемии коронавируса в России

Прогноз окончания вспышки коронавируса по России скорректировали, перенеся его на четыре дня — на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. Ранее специалисты предполагали, что эпидемия в России может закончиться 7 августа, затем дату перенесли на 4 августа. Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

2 мая заключенные тюрьмы в городе Манаус устроили бунт и захватили заложников, Бразилия | Источник: Reuters

Риск смерти от коронавируса связали с уровнем витамина D

Витамин D может играть важную роль в предотвращении смерти от коронавируса SARS-CoV-2, считают исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Точные механизмы пока что неясны, но исследователи надеются, что прием препаратов с витамином D позволит повысить выживаемость при COVID-19.

«Страх останется надолго»: как пандемия изменит россиян

По окончании пандемии коронавируса у многих россиян пропадет интерес к переезду за границу и путешествиям. Кроме того, согласно прогнозам социологов и психологов, юные жители регионов отложат запланированное поступление в столичные вузы, так как за время самоизоляции сильнее привяжутся к семьям. Разъедутся из крупных городов и пенсионеры, которые еще долго будут ощущать угрозу здоровью.

Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 02.05
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