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15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

98-летняя россиянка собрала 600 тысяч рублей помощи врачам

Ветеран рассказывает истории о Великой Отечественной войне.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 687+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 448 057+85 279
Скончалось244 229+5 002
Выздоровело1 100 812+39 827
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98-летняя жительница Петербурга Зинаида Корнева вдохновилась примером британца Тома Мура и объявила сбор средств для российских медиков, которые заразились COVID-19.

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Корнева — ветеран Великой Отечественной войны, во время которой была зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина.

«Мы вместе с вами победили в 45-м фашизм, а сейчас вместе боремся с этим вирусом», — сказала она в обращении к британскому ветерану.

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Ветеран Том Мур, которому в апреле исполнилось 100 лет, стал известен на весь мир после того, как собрал более 30 миллионов фунтов стерлингов благотворительной помощи для медиков Великобритании, гуляя вокруг своего дома.

Корнева призналась, что уже давно не покидает дома, поэтому не сможет сделать сто кругов по саду, как мистер Мур. Вместо этого она пообещала публиковать видеоролики, в которых рассказывать о пережитом во время войны. Пожилая женщина также пообещала связать британцу в подарок носки.

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На канале Корневой опубликовано уже 7 историй о войне. За три дня с начала публикаций петербурженке удалось собрать больше 600 тысяч рублей.

Анна Лысенко

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