Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Разрушитель городовКак невежество и предрассудки помогли чуме убить миллионы людей
Фоторепортажи
3135 лет перестройке и гласности
22День работников скорой медицинской помощи в России
15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как Европа постепенно возвращается к нормальной жизни (фото)

Борьба с коронавирусом продолжается, но жесткие ограничения начинают ослабевать

Коронавирус COVID-19
15:57 (мск)Путин поручил губернаторам подготовить планы выхода из режима ограничений
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 06.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 685 129+81 912
Скончалось258 051+5 949
Выздоровело1 208 139+34 133
Идёт загрузка
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В начале мая многие страны Европы начали постепенно снимать и ослаблять жесткие ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Новость
Какие страны готовятся принимать российских туристов

В большинстве стран Европы в мае разрешили занятия спортом на свежем воздухе, семейные прогулки небольшими группами и визиты к родственникам. Свои двери открыли небольшие магазины, предприятия и парикмахерские. В отдельных регионах Испании, Греции и Кипра начали открывать пляжи, посещение которых до этого было запрещено.

До конца мая в большинстве стран Европы планируется открытие летних террас кафе и ресторанов с ограниченным количеством людей и соблюдением всех необходимых мер предосторожности, а также открытие музеев и некоторых достопримечательностей. Однако туристический сезон в этом году пока остается под большим вопросом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
«Мы больше не можем продолжать»: как Европа возвращается к нормальной жизниВ конце прошлой недели Италия, Испания и Франция объявили о постепенном снятии введенных из-за коронавируса ограничений

Екатерина Гура

Читайте также
Коронавирус в Европе: обновления и послабления
Во время загрузки произошла ошибка.
15:54 (мск)© Ньюстюб
5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 06.05
Коронавирус COVID-19
В России четвертый день подряд фиксируется более 10 000 случаев коронавируса
В России за сутки коронавирус выявили у 10559 человек
Число больных с коронавирусом в России превысило 155 000 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 2 мая
В России за сутки коронавирус выявили у 10559 человек
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом (видео)
Какие страны готовятся принимать туристов из России
Министр культуры Ольга Любимова заболела коронавирусом
Назван любимый фильм россиян о Великой Отечественной войне
Ученые предсказали наступление катастрофической жары
Здоровье
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома Подхватить вирус можно через еду.
Hi-Tech
В России появился «царь-планшет» по суперцене Впервые — с обратной беспроводной зарядкой
Авто
10 тысяч Volvo отзывают из-за риска аварии На шведских автомобилях нужно обновить программное обеспечение
Кино
У звезды сериала «Не родись красивой» обнаружили коронавирус Петр Красилов лечится у себя дома
Новости партнеров
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Россиян предупредили о масштабной катастрофе хуже, чем COVID-19
«Скрывает болезнь»: последнее фото Кадышевой напугало всех
Башаров щедро задаривает жену за свои грехи
Дети
Сын принца Гарри и Меган Маркл отмечает первый день рождения Члены Королевской семьи поздравляют Арчи (фото)
Леди
10 дешевых находок для дома, которые нужны каждой хозяйке (фото) Нужные товары для кухни, которые нельзя пропустить
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь