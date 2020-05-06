Как Европа постепенно возвращается к нормальной жизни (фото)

В начале мая многие страны Европы начали постепенно снимать и ослаблять жесткие ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса.
В большинстве стран Европы в мае разрешили занятия спортом на свежем воздухе, семейные прогулки небольшими группами и визиты к родственникам. Свои двери открыли небольшие магазины, предприятия и парикмахерские. В отдельных регионах Испании, Греции и Кипра начали открывать пляжи, посещение которых до этого было запрещено.
До конца мая в большинстве стран Европы планируется открытие летних террас кафе и ресторанов с ограниченным количеством людей и соблюдением всех необходимых мер предосторожности, а также открытие музеев и некоторых достопримечательностей. Однако туристический сезон в этом году пока остается под большим вопросом.
Екатерина Гура