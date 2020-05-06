18:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ресторан в Амстердаме открыл для посетителей специальные теплицы
Владельцы заведения ответственно подошли к безопасности клиентов.
Руководство веганского ресторана Mediamatic в Амстердаме придумало необычный способ обезопасить своих посетителей в период пандемии коронавируса. Обеденные столики они поместили внутрь небольших стеклянных теплиц.
Такое решение помогло создать безопасную и комфортную зону для клиентов и соблюсти правило социальной дистанции. Более того, официанты заведения в специальных масках и перчатках выносят еду на длинных досках, что позволяет избежать близкого контакта с посетителями.
Основатель ресторана Виллем Велтховен рассказал журналистам, что теплицы были в заведении еще до пандемии — внутри них они устраивали различные выставки и
Екатерина Гура