20:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бэнкси нарисовал картину для британских медиков
Врачи и медсестры — новые супергерои
В Главном госпитале британского Саутгемптона появилась новая работа известного уличного художника Бэнкси.
На рисунке изображен мальчик, который играет с фигуркой медсестры. При этом рядом в мусорной корзине лежат игрушки
Единственный цветной элемент на картине — красный крест на униформе игрушечной медсестры.
Вместе с картиной Бэнкси оставил записку для работников больницы, в которой говорилось:
Спасибо за все, что вы делаете. Я надеюсь, что это картина подарит свет этому месту, несмотря на то, что она всего
черно-белая.
Картина останется в больнице Саутгемптона до осени, после чего будет выставлена на аукцион, чтобы собрать деньги на нужды медицинских работников Британии.
Директор благотворительного фонда при больнице Саутгемптона Паула Хэд сообщила, что они очень тронуты и благодарны Бэнкси за такую честь. Она также подчеркнула, что картина будет мощным стимулом для поднятия морального духа всех, кто работает и получает помощь в больнице.
Екатерина Гура