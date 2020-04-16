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11:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бэнкси показал свою новую работу, посвященную самоизоляции

Художник признался, что его жена творчество не оценила

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:45 MSK, 16.04

Самый известный уличный художник Бэнкси представил свою новую работу. Она стала первой, опубликованной в его Instagram с середины февраля. Художник показал несколько снимков с нарисованными крысами, которые устроили беспорядок в его ванной комнате.

«Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», — написал Бэнкси. И глядя на фото с беспорядком, ее можно понять.

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Свою работу художник посвятил самоизоляции — он, как и остальные британцы, находится дома с 23 марта. Жителям страны разрешено покидать дома в нескольких случаях: если надо на работу, в магазин, аптеку или ко врачу. Кроме того, раз в день можно заниматься на улице спортом.

Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:45 MSK, 16.04
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