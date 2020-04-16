11:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бэнкси показал свою новую работу, посвященную самоизоляции
Художник признался, что его жена творчество не оценила
Самый известный уличный художник Бэнкси представил свою новую работу. Она стала первой, опубликованной в его Instagram с середины февраля. Художник показал несколько снимков с нарисованными крысами, которые устроили беспорядок в его ванной комнате.
«Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», — написал Бэнкси. И глядя на фото с беспорядком, ее можно понять.
Свою работу художник посвятил самоизоляции — он, как и остальные британцы, находится дома с 23 марта. Жителям страны разрешено покидать дома в нескольких случаях: если надо на работу, в магазин, аптеку или ко врачу. Кроме того, раз в день можно заниматься на улице спортом.
Екатерина Гура