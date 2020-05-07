Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Шершней-убийц» впервые заметили в США Сотни огромных шершней впервые были замечены в Соединенных Штатах
Фоторепортажи
10В Калифорнии зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров
16Одинокий остров: знаменитый Мон-Сен-Мишель превращается в город-призрак
14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон заметил огромную стаю «морских дьяволов» (видео)

Необычное зрелище с высоты птичьего полета.

Беспилотник снял у берегов Флориды большую стаю мант — рыб из семейства орляковых скатов. В просторечии их зовут морскими дьяволами из-за двух лопастей на рыле, придающих им зловещий вид.

Во время загрузки произошла ошибка.

Манты распространены в тропических, субтропических и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. В поисках пищи они преодолевают огромные расстояния, следуя за планктоном и мелкой рыбой.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Россия вышла на пятое место в мире по числу случаев COVID-19
Кудрин выступил за поддержку всего малого и среднего бизнеса
Бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в организации убийств
Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты
Как работали врачи в годы Великой Отечественной войны (фото)
Путин ужесточил Дисциплинарный устав Вооруженных сил
Здоровье
В Москве введут обязательный масочный режим с 12 мая Об этом заявил Сергей Собянин.
Hi-Tech
Что будет, если позвонить на номер 1945 Узнаете, что происходило ровно 75 лет назад
Горячие темы на Авто
А жизнь-то налаживается... 225
Три коротких впроса: 114
Тоже пофилософствую-- 107
Можно ли заказать в сервисе прочистку топливного фильтра и рдт? 99
Кино
У звезды сериала «Не родись красивой» обнаружили коронавирус Петр Красилов лечится у себя дома
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Александре уже 60: удивитесь, увидев ее фото
А вы видели дочь Богомолова? Копия Ксения Собчак
Леди
Жуков, Киркоров и другие звезды, похудевшие во время карантина Что объединяет Филиппа Киркорова, Сергея Жукова и Бритни Спирс? Их завидное желание заниматься спортом и правильно питаться.
Новости партнеров
Бабкина не понимает. что вокруг нее происходит
В Сеть попало видео из дома Заворотнюк, снятое несколько дней назад
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
Реакция Степаненко на возвращение Петросяна рассмешила всю Россию
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь