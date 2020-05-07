14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон заметил огромную стаю «морских дьяволов» (видео)
Необычное зрелище с высоты птичьего полета.
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Необычное зрелище с высоты птичьего полета.
Беспилотник снял у берегов Флориды большую стаю мант — рыб из семейства орляковых скатов. В просторечии их зовут морскими дьяволами
Манты распространены в тропических, субтропических и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. В поисках пищи они преодолевают огромные расстояния, следуя за планктоном и мелкой рыбой.
Анна Лысенко