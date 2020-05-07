17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Люди делают свои лица крошечными в новом челлендже (фото)
Выглядит это забавно, но немного пугающе.
Оптическая иллюзия достигается с помощью изменения видимых пропорций. К примеру, нос Джейми нарисовала чуть ниже глаз, а на крыльях настоящего носа появились «губы». Нижнюю часть лица блогер закрыла с помощью водолазки. В итоге получилось крошечное лицо, которое выглядит одновременно забавно и пугающе.
Френч предложила подписчикам повторить ее макияж и запустила в соцсетях флешмоб с хэштегом #tinyface («крошечное лицо»).
Пользователи Сети на предложение откликнулись, и в начале мая в соцсетях стало появляться огромное количество снимков со странными «маленькими» лицами.
Екатерина Гура