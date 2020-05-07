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16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пингвинов в США выпустили в лес (видео)

На небольшую прогулку.

Орегонский зоопарк решил разнообразить карантинные будни пингвинов. Ради эксперимента двух самых бесстрашных из них, Начо и Козлика, вывели не прогулку в лес.

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Пингвины примерно прогулялись по дорожке и поиграли с листиком, отнимая его друг у друга. Больше всего Начо и Козлику понравилась поляна с весенними цветами. Они даже попытались в нее «понырять».

После прогулки птиц посадили в переноски и отвезли назад в зоопарк.

Пингвинам в зоопарке в отсутствие посетителей разрешают свободно передвигаться по территории. Начо особенно понравился бассейн с выдрами, которыми он может любоваться дни напролет.

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Анна Лысенко

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