16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пингвинов в США выпустили в лес (видео)
На небольшую прогулку.
Орегонский зоопарк решил разнообразить карантинные будни пингвинов. Ради эксперимента двух самых бесстрашных из них, Начо и Козлика, вывели не прогулку в лес.
Пингвины примерно прогулялись по дорожке и поиграли с листиком, отнимая его друг у друга. Больше всего Начо и Козлику понравилась поляна с весенними цветами. Они даже попытались в нее «понырять».
После прогулки птиц посадили в переноски и отвезли назад в зоопарк.
Пингвинам в зоопарке в отсутствие посетителей разрешают свободно передвигаться по территории. Начо особенно понравился бассейн с выдрами, которыми он может любоваться дни напролет.
Анна Лысенко