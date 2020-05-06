16:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японцы разговаривают с угрями из океанариума по видеосвязи
Не только люди страдают в самоизоляции, но и обитатели различных зоопарков, которые привыкли к большим группам посетителей. И решение этой проблемы оказалось простым и технологичным.
Руководство японского океанариума Sumida Aquarium, расположенного в телевизионной башне Tokyo Skytree, запустило необычную акцию, направленную на то, чтобы спасти от «одичания» местных угрей.
По словам сотрудников океанариума, они опасаются, что в скором времени угри совсем одичают и будут прятаться от посетителей, когда заведение откроет свои двери. Это не только помешает людям увидеть морских обитателей, но и затруднит отслеживание их здоровья специалистами, пишет The Guardian.
А потому руководство океанариума решилось на необычную практику — напротив аквариума с угрями они установили большие экраны и любой желающий может позвонить рыбам по видеосвязи и пообщаться с ними. Звонящие должны показать угрям свое лицо, немного помахать руками и поговорить, однако при этом запрещено повышать голос, так как это животные этого не любят. Отмечается, что желающих скрасить угрям одиночество хватает. По видеосвязи рыбам звонят как дети, так и взрослые, а часто — целые семьи.
Екатерина Гура