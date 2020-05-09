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20:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 9 мая

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился, курение не защищает от COVID-19, а Роспотребнадзор рекомендует масочный режим и изоляцию пожилых до окончания пандемии.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 09.05
Инфицировано198 676+10 817
Скончалось1 827+104
Выздоровело31 916+5 308
Инфицировано3 991 010+88 382
Скончалось276 815+4 529
Выздоровело1 346 319+41 118
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Источник: РИА "Новости"

В России за сутки выявлено 10 817 случаев коронавируса

Общее количество подтвержденных случаев достигло 198 676 человек. За последние сутки выздоровели 5308 человек, количество выписанных пациентов возросло до 31 916 человек. Москва и Подмосковье остаются регионами с наибольшим количеством подтвержденных случаев COVID-19.

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Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума

По данным на 9 мая, он составляет 1,06. Показатель учитывается при принятии решения о выходе из режимов ограничений. Также будут оцениваться свободный коечный фонд и охват тестированием.

Ранее ученые скорректировали прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России. Они считают, что эпидемия в России полностью завершится к 17 августа 2020 года.

Сотрудник измеряет температуру кошки во вновь открывшемся кафе Caturday Cat Cafe в Бангкоке (Таиланд), которое было временно закрыто из-за пандемии коронавируса | Источник: AFP 2020

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

Оба вируса относятся к острым респираторным инфекциям, однако грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — легкие и их капилляры. В связи с этим увеличивается и инкубационный период коронавируса. Кроме того, при COVID-19 существует высокий риск быстрого изменения состояния пациента.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал масочный режим и изоляцию пожилых до окончания пандемии. Методические рекомендации по поэтапному снятию ограничений направлены в регионы.

Сотрудник МЧС проводит дезинфекцию места для курения в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону | Источник: РИА "Новости"

ВОЗ заявила, что курение не защищает от коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что курение увеличивает риск протекания коронавирусной инфекции в более тяжелой форме. Таким образом она прокомментировала опубликованные во Франции исследования о том, что курящих людей якобы реже госпитализируют из-за COVID-19.

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Российские врачи первыми в мире нашли новый способ выявления коронавируса

Они обнаружили альтернативу компьютерной томографии (КТ) для выявления COVID-19 и первыми в мире начали применять для этого магнитно-резонансную томографию (МРТ). Этот метод оказался эффективнее и безопаснее из-за использования электромагнитных волн вместо рентгеновских лучей.

11 сотрудников Секретной службы США заболели коронавирусом

Еще 60 работников службы находятся на самоизоляции. Секретная служба США охраняет гособъекты в стране, а также президента и других высокопоставленных чиновников. Контактировали ли заразившиеся сотрудники службы с чиновниками, не уточняется.

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В России откроются небольшие магазины одежды и обуви

Магазины, в которых будет соблюдаться социальная дистанция между посетителями, смогут открыться уже на первом этапе снятия ограничений, введенных в России из-за коронавируса. На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 кв. м.

Скопление круизных лайнеров показали из космоса

В туристической отрасли из-за пандемии COVID-19 больше всего пострадала индустрия морских круизов. Сперва лайнеры превратились в плавучие «изоляторы», а теперь и вовсе пустуют — на борту остается лишь небольшой экипаж.

Простаивать в порту — слишком дорогое удовольствие для таких кораблей. К тому же, кризис в отрасли может длиться непредсказуемо долго. Поэтому судна ищут тихие «убежища» прямо в море.

Работники моют волосы клиентам в парикмахерской Tchip (Брюэ-ла-Бюисьер, Франция), которая проводит тестовый прием посетителей перед официальным открытием, намеченным на 11 мая | Источник: AFP 2020

У участника UFC 249 выявлен коронавирус

Бразилец Роналду Соуза сдал положительный тест на коронавирус. Бразильский боец должен был принять участие в турнире UFC 249. В раннем предварительном карде у него был запланирован поединок с американцем Юрайя Холлом. Бой был отменен. Однако сам турнир состоится.

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