Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Подвиги женщин-медиков во время Великой Отечественной войныНе испугаться и не спрятаться. 9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем о невероятных поступках участвоваших в ней женщин
Фоторепортажи
10В Калифорнии зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров
16Салют раскрасил небо Москвы
12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители Лондона «изобрели» необычные способы загорать (фото)

Находящиеся в самоизоляции жители Великобритании пользуются любой возможностью наслаждаться солнечными лучами.

Городские дома мало кому из них позволяют разместить во дворе шезлонг или столик с садовым креслом. Поэтому британцы изворачиваются как могут. Они устраивают «офисы» прямо на пороге дома и вешают гамаки у мусорных контейнеров (больше негде). Кто-то загорает, вытянувшись на крыльце, словно на берегу моря.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лондонский уличный фотограф Оливия Харрис подловила соседей во время солнечных ванн и показала замечательные повседневные сцены в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

По последним данным, в Великобритании 215,3 тыс. подтвержденных случаев COVID-19.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 10.05
Число случаев COVID-19 в России превысило 200 тысяч
Россиян летом ждут еще одни длинные выходные
В регионах России продлевают режим изоляции до конца мая
Минпросвещения не планирует продлевать дистанционное обучение
История болезни: почему в Туркменистане нет коронавируса
Кабмин расширил возможности регионов в борьбе с коронавирусом
Здоровье
«Да вы, батенька, ковидиот»: как разговаривать с COVID-скептиками Почему люди верят в коронавирусный заговор и что с этим делать.
Hi-Tech
Российские знаменитости отрицают коронавирус Они готовы рискнуть жизнью других ради популярности
Авто
Тест: угадай автомобиль по приборной панели Автопроизводители стараются перещеголять друг друга и выдумывают все более и более замысловатые приборные панели. Сможете угадать марку и модель автомобиля по приборке? Проверим!
Кино
Зенитчица Асмус, танкист Петров: новые российские фильмы о войне Могут ли современные российские фильмы о войне составить конкуренцию советской военной киноклассике? Решайте сами после просмотра этих военных драм с участием звезд нового поколения
Новости партнеров
Дети медиков, работающих с COVID, смогут обучаться бесплатно
Эти высказывания про коронавирус легко разбиваются о факты
Хотите узнать, как все закончится?
Избежать беды можно одним проверенным способом
Популярные темы на «Детях»
Меня трясёт 560
Недоумение... 151
Как понять что с тобой не так? 142
Обучение на психолога 107
Леди
Война глазами детей: как это было В спецпроекте к 9 мая собраны истории людей, которым было по шесть лет, когда началась Великая Отечественная война.
Новости партнеров
Правда о Нью-Йорке. Как "город мечты" переживает пандемию
ВОЗ: в России самый главный результат – смертность низкая
Певица написала правду. Это касается медиков, продавцов и курьеров
Машина дышит, а я нет. Опубликованы записки пациентов, лежащих на ИВЛ
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь