12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жители Лондона «изобрели» необычные способы загорать (фото)
Находящиеся в самоизоляции жители Великобритании пользуются любой возможностью наслаждаться солнечными лучами.
Городские дома мало кому из них позволяют разместить во дворе шезлонг или столик с садовым креслом. Поэтому британцы изворачиваются как могут. Они устраивают «офисы» прямо на пороге дома и вешают гамаки у мусорных контейнеров (больше негде).
Лондонский уличный фотограф Оливия Харрис подловила соседей во время солнечных ванн и показала замечательные повседневные сцены в соцсети.
По последним данным, в Великобритании 215,3 тыс. подтвержденных случаев COVID-19.
Анна Лысенко