15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
На берег Техаса вынесло голубого дракона (фото)
Редкое животное.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проектыВсе проекты
Редкое животное.
Посетители острова Падре на юге Техаса обнаружили на пляже редкого голубого дракона.
Glaucus atlanticus принадлежат к брюхоногим моллюскам и распространены в тропическом поясе.
Основной цвет тела голубых драконов, вопреки названию, серебристый, но ротовые щупальца, ринофоры и нижняя поверхность церат окрашены в интенсивный синий цвет.
По словам местных жителей, этих существ не выносило на берег Техаса больше 30 лет.
Анна Лысенко