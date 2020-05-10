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15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

На берег Техаса вынесло голубого дракона (фото)

Редкое животное.

Посетители острова Падре на юге Техаса обнаружили на пляже редкого голубого дракона.

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Glaucus atlanticus принадлежат к брюхоногим моллюскам и распространены в тропическом поясе. Из-за причудливой внешности с «крыльями» их еще называют голубыми ангелами. Длина животных варьируется от 5 до 40 см.

Основной цвет тела голубых драконов, вопреки названию, серебристый, но ротовые щупальца, ринофоры и нижняя поверхность церат окрашены в интенсивный синий цвет.

По словам местных жителей, этих существ не выносило на берег Техаса больше 30 лет.

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Анна Лысенко

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