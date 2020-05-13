11:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдена самая отдаленная планета, похожая на Землю
Пока нельзя сказать, пригодна ли она для жизни.
Астрономы обнаружили суперземлю на расстоянии почти 25 тысяч световых лет от нашей планеты.
Пока что это самая далекая из известных науке экзопланет, похожих на Землю, говорится в исследовании, опубликованном в The Astronomical Journal.
Ученые считают, что в Млечном Пути может быть разбросано множество планет земного типа, но обнаружить их нелегко. На сегодняшний день астрономам известны больше 4 тысяч экзопланет, но только около трети из них — скалистые. Большинство из них находится в пределах нескольких тысяч световых лет от Земли.
Чаще всего астрономы обнаруживают новые миры с помощью одного из двух методов. Первый из них — транзитный: если светимость звезды ненадолго и незначительно меркнет, это может говорить о прохождении перед ее диском планеты. Второй метод — доплеровская спектроскопия: планета, вращаясь вокруг звезды, как бы раскачивает её, и астрономы могут наблюдать смещение спектра звезды.
Третий метод, гравитационное линзирование, используется для поиска экзопланет не так часто, но именно он помог ученым обнаружить новую суперземлю.
Суть эффекта гравитационной линзы в том, что когда наблюдатель смотрит на дальний источник света в космосе через другой космический объект, форма дальнего источника света искажается. Это искажение может быть вызвано галактикой, звездой или планетой, через которую проходит свет от отдаленного объекта.
Новое событие микролинзирования получило название OGLE-2018-BLG-0677. Оно наблюдалось в рамках двух независимых экспериментов — OGLE и KMTNet. Эти проекты выявляют до 3 тысяч событий микролинзирования в год, но в большинстве случаев речь идет об обычных звездах.
Ученые пока не знают, пригодна ли эта скалистая планета для жизни, ведь
Анна Лысенко