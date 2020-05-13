16:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
В малайзийском магазине нашли «царство плесени» (фото)
Слишком долгий карантин.
Через 53 дня после начала карантина Малайзия немного ослабила режим изоляции и разрешила открыться небольшим предприятиям и магазинам.
Один из обувных магазинов в штате Сабах собрался начать пускать покупателей. Но внезапно оказалось, что продавать ему нечего: вся кожаная обувь, сумки и аксессуары покрылись плесенью.
Впечатляющие фотографии небольшой катастрофы опубликовал в соцсетях пользователь под ником Nex Nezeum.
Пока что виновником происшествия считают торговый центр: здесь в целях экономии отключили систему вентиляции и кондиционеры. В итоге в условиях повышенной влажности плесень почувствовала себя хозяйкой.
Анна Лысенко