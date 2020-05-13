Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Шершней-убийц» впервые заметили в США Сотни огромных шершней впервые были замечены в Соединенных Штатах
Фоторепортажи
15Как Европа выходит из карантина
8Объективная реальность: лучшие фотографии живой природы
16:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

В малайзийском магазине нашли «царство плесени» (фото)

Слишком долгий карантин.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 13.05
Инфицировано242 271+10 028
Скончалось2 212+96
Выздоровело48 003+4 491
Инфицировано4 291 081+85 280
Скончалось293 157+6 217
Выздоровело1 507 598+37 147
Идёт загрузка

Через 53 дня после начала карантина Малайзия немного ослабила режим изоляции и разрешила открыться небольшим предприятиям и магазинам.

Один из обувных магазинов в штате Сабах собрался начать пускать покупателей. Но внезапно оказалось, что продавать ему нечего: вся кожаная обувь, сумки и аксессуары покрылись плесенью.

Впечатляющие фотографии небольшой катастрофы опубликовал в соцсетях пользователь под ником Nex Nezeum.

Пока что виновником происшествия считают торговый центр: здесь в целях экономии отключили систему вентиляции и кондиционеры. В итоге в условиях повышенной влажности плесень почувствовала себя хозяйкой.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 13.05
В России за сутки коронавирус выявили у 10 028 человек
Путин раскритиковал работу по оформлению выплат на детей
Названа самая уязвимая перед COVID-19 валюта
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах
Минпросвещения решило перенести ЕГЭ и отменило ОГЭ
Норвегию накрыла снежная буря (фото, видео)
ВЦИОМ: россияне одобряют предложенные Путиным меры поддержки
Здоровье
Описаны новые правила въезда туристов в Сочи в условиях пандемии Основанием для проезда в Краснодарский край станет путевка.
Hi-Tech
Выплаты от государства. Как их получить Объясняем с картинками.
Авто
Реформу техосмотра отложили на год Меры, направленные на борьбу с продажей диагностических карт, коснутся многих россиян
Кино
Климова и Александрова в продолжении «Мосгаза»: первые фото Популярная телесага о приключениях майора Черкасова возвращается на экраны
Новости партнеров
5 признаков того, что вы переболели Covid-19
Брак Кристины Орбакайте снова терпит фиаско
"Лед-2" и "Стрельцов" станут последними фильмами, в которых снимется Петров
Новый запрет: в России больше нельзя снять деньги через банкоматы
Популярные темы на «Детях»
Как прошло введение перчаточно-масочного режима в вашем регионе? 184
Помогите выбрать квартиру. Голосуем за самую лучшую) 184
Фотоуроки: обсуждение фотографий 131
Вечное. Про свекровь 92
Леди
Как похудеть за одно занятие: советы от звезды Comedy Woman Вместо чашки кофе — пару минут зарядки от нашего звездного гостя!
Новости партнеров
20-летняя миллиардерша всколыхнула Сеть этим видео
Кого в женихи выбрала дочь Ларисы Гузеевой
Самые забавные моменты карантина: когда за дело взялись кошки
Эту чиновницу уволили с позором за слова о «скулящих родителях»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь