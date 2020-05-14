11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полета
Пугающая пустота и новые реалии
Фоторепортеры агентства Reuters создали интересный фотопроект, в котором показали современную действительность в разных странах мира во время пандемии коронавируса.
Все снимки были сделаны с воздуха, что позволило увидеть мир с совершенно другой стороны. Могильщики в защитных костюмах в Бразилии, превратившийся в пустыню пляж во Франции, гигантская автомобильная очередь за едой в США, абсолютно пустынная магистраль в ОАЭ, «заброшенный» парк аттракционов в Японии и похожий на «город-призрак» Стамбул.
Екатерина Гура