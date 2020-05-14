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Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полетаПугающая пустота и новые реалии
Фоторепортажи
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11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полета

Пугающая пустота и новые реалии

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 14.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 360 607+97 808
Скончалось297 371+5 390
Выздоровело1 557 812+64 151
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18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Фоторепортеры агентства Reuters создали интересный фотопроект, в котором показали современную действительность в разных странах мира во время пандемии коронавируса.

Все снимки были сделаны с воздуха, что позволило увидеть мир с совершенно другой стороны. Могильщики в защитных костюмах в Бразилии, превратившийся в пустыню пляж во Франции, гигантская автомобильная очередь за едой в США, абсолютно пустынная магистраль в ОАЭ, «заброшенный» парк аттракционов в Японии и похожий на «город-призрак» Стамбул.

Екатерина Гура

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 14.05
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