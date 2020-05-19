10:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Французы замаскировались под буи, чтобы искупаться в море (видео)
Захотели поднять всем настроение.
Во Франции действует запрет на посещение пляжей в карантин, но двое жителей коммуны Йер к востоку от Тулона решили перехитрить стражей порядка.
Мужчины надели на головы странные «шляпы», притворились буями и вдоволь наплавались в воде. Наблюдатели не обратили на «буи» никакого внимания. И только когда предприимчивые французы уже выходили из воды, раздался свисток.
«Я серьезно отношусь к изоляции, поэтому мы выбрали место, где никого не было. Мы просто хотели заставить людей улыбаться, хотели приободрить их в этот стрессовый период», — рассказал Пьер Качи, один из купальщиков.
Пьер добавил, что они были оштрафованы на 135 евро, но «это того стоило».
Анна Лысенко