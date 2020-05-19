Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Как роботы заменяют людей во время пандемии Роботы-курьеры переживают расцвет: теперь они доставляют товары не только из онлайн-магазинов
Фоторепортажи
17Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны
10Отдельные люди: как коронавирус изменил мир
10:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Французы замаскировались под буи, чтобы искупаться в море (видео)

Захотели поднять всем настроение.

Во Франции действует запрет на посещение пляжей в карантин, но двое жителей коммуны Йер к востоку от Тулона решили перехитрить стражей порядка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Туриста арестовали на Гавайях за фото с пляжа

Мужчины надели на головы странные «шляпы», притворились буями и вдоволь наплавались в воде. Наблюдатели не обратили на «буи» никакого внимания. И только когда предприимчивые французы уже выходили из воды, раздался свисток.

«Я серьезно отношусь к изоляции, поэтому мы выбрали место, где никого не было. Мы просто хотели заставить людей улыбаться, хотели приободрить их в этот стрессовый период», — рассказал Пьер Качи, один из купальщиков.

Пьер добавил, что они были оштрафованы на 135 евро, но «это того стоило».

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России выявили 9263 новых случаев коронавируса
Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство
В Минздраве обозначили сроки завершения эпидемии вируса в стране
Спрогнозированы сроки полного окончания пандемии коронавируса
ФСБ подключают к социальному мониторингу
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Тарасова назвала причину ухода Трусовой от Тутберидзе
Здоровье
Ученые искусственно создали коронавирус Он проявляет те же свойства, что и природный.
Hi-Tech
Что будет, если удалить и восстановить страницу «ВКонтакте» Сколько раз так можно делать
Авто
Toyota представила две новинки (фото) Японская компания вернет на рынок модель Venza и выпустит обновленный минивэн Sienna
Кино
Мария Горбань переболела коронавирусом Звезда «Кухни» решилась поделиться новостями о своем здоровье только тогда, когда вылечилась от инфекции
Новости партнеров
Почему поддержка вынужденных безработных – в духе обновления Конституции?
Клевета о Войне уже проникла внутрь Росссии – как её остановит Конституция
Важно обновить Конституцию в юбилей Победы – это не позволит врать о войне
Стране победителей нужна Конституция Победы – чтобы помнить всегда
Gnezdo.ru
Россиянам сообщили печальную весть о Николаеве
Все восхищались ее красотой. Вот какая она сейчас
Эти советские звезды ради любви предали Родину
Васильева больше не увидим на «Модном приговоре»
Леди
19-летняя дочь Урганта очаровала поклонников (фото) Девушка показала, как город выходит из самоизоляции.
Новости партнеров
Коронавирус подтвердил
Соцпоправки на практике
Как пандемия обострила необходимость адресной поддержки в России?
Конституция нужна уже сегодня – узнай, что заработает сразу
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь