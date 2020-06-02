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День в истории: 2 июняКоронация королевы, юбилей Маркиза де Сада, рождение Байконура и другие события, которые произошли в этот день
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10:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 2 июня

Коронация королевы, юбилей Маркиза де Сада, рождение Байконура и другие события, которые произошли в этот день.

День здорового питания

2 июня в России отмечают День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Всемирная организация здравоохранения напоминает, что нездоровое питание и отсутствие физической активности являются основными рисками для здоровья во всем мире. По данным Роспотребнадзора на 2018 год, около 63% смертей в России связаны с заболеваниями, возникающими из-за плохого питания, а распространенность ожирения среди женщин в 2−2,5 раза выше, чем среди мужчин. Специалисты ВОЗ разработали универсальные рекомендации о том, как питаться правильно.

Источник: AP 2020

Коронация Елизаветы II

В этот день 67 лет назад в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация английской королевы Елизаветы II. Это была первая коронация британского монарха, транслировавшаяся по телевидению. В прямом эфире ее посмотрели 27 миллионов человек. Елизавете II на момент восхождения на престол было 27 лет.

День рождения Байконура

2 июня 1955 года считается днем рождения Байконура — первого и крупнейшего в мире космодрома. Именно в этот день проекты Байконура были утверждены директивой начальника Генерального штаба. Комплекс занимает 6717 квадратных километров, он состоит из 15 стартовых комплексов для запусков ракет-носителей, 4 пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов и прочей инфраструктуры.

Италия стала республикой

2 июня итальянцы отмечают День Республики. В этот день в 1946 году население страны на референдуме высказалось за республиканскую форму правления. Италия перестала быть монархией, а членов королевской семьи выгнали из страны за связи с фашистским режимом. Кстати, это было первое официальное голосование в стране.

Маркиз де Сад

280 лет назад в этот день родился французский писатель, аристократ и философ Маркиз де Сад. Кстати, в России сочинения де Сада перевели еще в 1806 году. «Садиевы повести» были напечатаны в 4 томах.

Источник: РИА "Новости"

Юнна Мориц

2 июня известной русской поэтессе и переводчице Юнне Мориц исполняется 83 года. На стихи Юнны Мориц написано много песен. Ее поэзия переведена на европейские языки, а также на японский и китайский.

Женя Белоусов

23 года назад в возрасте 32 лет ушел из жизни поп-певец Женя Белоусов, исполнитель хитов «Девочка моя синеглазая», «Ночное такси», «Девчонка-девчоночка» и других.

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