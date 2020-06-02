10:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 2 июня
Коронация королевы, юбилей Маркиза де Сада, рождение Байконура и другие события, которые произошли в этот день.
2 июня в России отмечают День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Всемирная организация здравоохранения напоминает, что нездоровое питание и отсутствие физической активности являются основными рисками для здоровья во всем мире. По данным Роспотребнадзора на 2018 год, около 63% смертей в России связаны с заболеваниями, возникающими
В этот день 67 лет назад в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация английской королевы Елизаветы II. Это была первая коронация британского монарха, транслировавшаяся по телевидению. В прямом эфире ее посмотрели 27 миллионов человек. Елизавете II на момент восхождения на престол было 27 лет.
2 июня 1955 года считается днем рождения Байконура — первого и крупнейшего в мире космодрома. Именно в этот день проекты Байконура были утверждены директивой начальника Генерального штаба. Комплекс занимает 6717 квадратных километров, он состоит из 15 стартовых комплексов для запусков
2 июня итальянцы отмечают День Республики. В этот день в 1946 году население страны на референдуме высказалось за республиканскую форму правления. Италия перестала быть монархией, а членов королевской семьи выгнали из страны за связи с фашистским режимом. Кстати, это было первое официальное голосование в стране.
280 лет назад в этот день родился французский писатель, аристократ и философ Маркиз де Сад. Кстати, в России сочинения де Сада перевели еще в 1806 году. «Садиевы повести» были напечатаны в 4 томах.
2 июня известной русской поэтессе и переводчице Юнне Мориц исполняется 83 года. На стихи Юнны Мориц написано много песен. Ее поэзия переведена на европейские языки, а также на японский и китайский.
23 года назад в возрасте 32 лет ушел из жизни