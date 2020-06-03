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День в истории: 3 июня
Чумной бунт, «Группа крови», Всемирный день велосипеда и другие события, которые произошли в этот день.
190 лет назад в Севастополе произошел так называемый «чумной бунт». Народное восстание было спровоцировано карантинными мерами против распространения эпидемии холеры, которую поначалу принимали за чуму. Бунт стал первым в цепочке холерных протестов, бушевавших в 19-м веке. Доведенные до отчаяния жители города готовились к вооруженному отпору, были сформированы вооруженные группы под руководством отставных военных. Солдаты оцепления и многие офицеры сочувствовали жителям. Обе стороны воздерживались от начала боевых действий, которые могли взорвать ситуацию в городе и на флоте.
3 июня 1980 года на главный командный пункт Стратегического командования ВВС США пришли данные о запуске двух баллистических ракет подводных лодок в направлении США. Через 18 секунд на табло появились точки запусков множества других БРПЛ. Оперативный дежурный на КП отдал распоряжение дежурным экипажам стратегической бомбардировочной авиации немедленно взлетать, связался с пунктом управления НОРАД, которые ответили ему, что ими не зафиксировано ни одного пуска. Вскоре на КП Стратегического командования ВВС последовал сигнал о пуске МБР с территории Советского Союза в направлении США. Командующий НОРАД генерал авиации Джеймс Хартингер признал срабатывание ложным, анализ обстановки после получения исходного сигнала занял несколько минут.
3 июня 1987 года группа «Кино» выпустила песню «Группа крови», ставшую главным хитом одноименного альбома. Песня вошла в
Подтверждая уникальность, давнюю историю и многофункциональность велосипеда, который используется уже два столетия и является простым, недорогим, надежным, экологически чистым и приемлемым видом транспорта, использование которого способствует бережному отношению к окружающей среде и поддержанию здоровья, Генеральная Ассамблея ООН постановила объявить 3 июня Всемирным днем велосипеда.
3 июня 1876 года родился Николай Нилович Бурденко, русский и советский хирург, организатор здравоохранения, основоположник советской нейрохирургии. Накопив за время Первой мировой войны обширный материал в области лечения повреждений нервной системы, Бурденко считал необходимым выделить нейрохирургию в самостоятельную научную дисциплину. Именем Бурденко назван НИИ нейрохирургии в Москве, на его территории установлен бюст хирурга.
3 июня 1986 года родилась Елена Исинбаева, российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призер Олимпийских игр, обладательница 28 мировых рекордов. Во время соревнований спортсменка придерживается определенной тактики: первая высота у нее — разминочная, вторая — победная и третья — рекордная. В 2007 и 2009-м году Елена стала лучшей спортсменкой планеты по версии Всемирной академии спортивной славы Laureus.