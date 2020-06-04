00:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 4 июня
Открытие Третьяковской галереи, начало Брусиловского прорыва, первое вручение Пулитцеровской премии и другие события, произошедшие в этот день.
4 июня 1856 года московский владелец бумагопрядильных фабрик Павел Третьяков приобрел две первые картины русских мастеров. Это событие положило начало созданию Московской городской галереи Третьяковых, которая позже была передана меценатом в дар Москве. Этот художественный музей имеет крупнейшую в мире коллекцию русского изобразительного искусства.
4 июня (22 мая по старому стилю) 1916 года во время Первой мировой войны началась одна из крупнейших наступательных операций русской армии на
Первое вручение одной из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра состоялось 4 июня 1917 года. Тогда Пулитцеровская премия была вручена в четырех номинациях — репортаж, редакционная статья, книга по истории США и биографическое произведение.
4 июня 1922 года вышло первое еженедельное иллюстрированное сатирическое приложение к газете «Рабочий» на 16 страницах. Изначально приложение называлось так же, как и газета, а с 13-го номера стало именоваться «Крокодилом». Первые два выпуска приложения были почти целиком посвящены процессу над эсерами, проходившему в то время в Москве.
4 июня 1972 поэт Иосиф Александрович Бродский
4 июня 1975 года родилась знаменитая американская актриса Анджелина Джоли. В 2020-м ей исполняется 45 лет. Анджелина Джоли дебютировала в кино в 1982 году, сыграв роль в комедийном фильме «В поисках выхода», но известность получила после того, как сыграла Лару Крофт в фильмах «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни». Джоли — обладательница премии «Оскар» и трех премий «Золотой глобус».
Этот день ежегодно отмечается с 4 июня 1983-го. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в первую годовщину налета израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана, в ходе которого погибло большое число мирных жителей, в том числе и дети.