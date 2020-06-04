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00:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 4 июня

Открытие Третьяковской галереи, начало Брусиловского прорыва, первое вручение Пулитцеровской премии и другие события, произошедшие в этот день.

Открытие Третьяковской галереи

4 июня 1856 года московский владелец бумагопрядильных фабрик Павел Третьяков приобрел две первые картины русских мастеров. Это событие положило начало созданию Московской городской галереи Третьяковых, которая позже была передана меценатом в дар Москве. Этот художественный музей имеет крупнейшую в мире коллекцию русского изобразительного искусства.

Начало Брусиловского прорыва

4 июня (22 мая по старому стилю) 1916 года во время Первой мировой войны началась одна из крупнейших наступательных операций русской армии на Юго-Западном фронте. В ходе нее впервые за весь период военных действий был осуществлен прорыв фронта противника — отсюда и название операции «Брусиловский прорыв».

Источник: LoC

Первое вручение Пулитцеровской премии

Первое вручение одной из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра состоялось 4 июня 1917 года. Тогда Пулитцеровская премия была вручена в четырех номинациях — репортаж, редакционная статья, книга по истории США и биографическое произведение.

День рождения журнала «Крокодил»

4 июня 1922 года вышло первое еженедельное иллюстрированное сатирическое приложение к газете «Рабочий» на 16 страницах. Изначально приложение называлось так же, как и газета, а с 13-го номера стало именоваться «Крокодилом». Первые два выпуска приложения были почти целиком посвящены процессу над эсерами, проходившему в то время в Москве.

Эмиграция Иосифа Бродского

4 июня 1972 поэт Иосиф Александрович Бродский из-за давления властей был вынужден эмигрировать из СССР в США. Там поэту предложили преподавать в Мичиганском университете. За годы проведенные в Штатах поэт путешествовал, устраивал мастер-классы по стихосложению, читал лекции о поэзии. В США Бродский достиг известности и в 1987-м получил Нобелевскую премию.

Источник: AP 2020

Юбилей Анджелины Джоли

4 июня 1975 года родилась знаменитая американская актриса Анджелина Джоли. В 2020-м ей исполняется 45 лет. Анджелина Джоли дебютировала в кино в 1982 году, сыграв роль в комедийном фильме «В поисках выхода», но известность получила после того, как сыграла Лару Крофт в фильмах «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни». Джоли — обладательница премии «Оскар» и трех премий «Золотой глобус».

Международный день невинных детей — жертв агрессии

Этот день ежегодно отмечается с 4 июня 1983-го. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в первую годовщину налета израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана, в ходе которого погибло большое число мирных жителей, в том числе и дети.

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