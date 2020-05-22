19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит «зловещий» попугай Дракула (фото)
Очень необычная птица.
Все знают, как выглядят попугаи. Вне зависимости от размера, это красивые птицы с яркими и необычными перьями, которые вызывают лишь умиление. Но в случае с орлиным попугаем дело обстоит иначе.
Свое название он получил не случайно — этот попугай действительно больше похож на орла или ворона. Кроме того, также как орел или ястреб, этот попугай парит в небе, летая очень медленно.
Необычный окрас из черных и красных перьев придает ему загадочный и немного зловещий вид, а потому его также называют
Несмотря на столь необычный вид, орлиные попугаи питаются фруктами и совершенно безобидны. Они легко приручаются, но в содержании слишком требовательны, а потому их редко разводят дома или в зоопарках. Обитают они в тропических лесах Новой Гвинеи и находятся под охраной международных организаций
Екатерина Гура