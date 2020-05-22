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19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит «зловещий» попугай Дракула (фото)

Очень необычная птица.

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7
фотографий
7
фотографий

Все знают, как выглядят попугаи. Вне зависимости от размера, это красивые птицы с яркими и необычными перьями, которые вызывают лишь умиление. Но в случае с орлиным попугаем дело обстоит иначе.

Свое название он получил не случайно — этот попугай действительно больше похож на орла или ворона. Кроме того, также как орел или ястреб, этот попугай парит в небе, летая очень медленно.

Необычный окрас из черных и красных перьев придает ему загадочный и немного зловещий вид, а потому его также называют попугаем-Дракулой.

Несмотря на столь необычный вид, орлиные попугаи питаются фруктами и совершенно безобидны. Они легко приручаются, но в содержании слишком требовательны, а потому их редко разводят дома или в зоопарках. Обитают они в тропических лесах Новой Гвинеи и находятся под охраной международных организаций из-за своего резко сокращающегося количества.

Екатерина Гура

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