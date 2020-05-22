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21:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 22 мая

Прирост числа новых случаев COVID-19 в России остается примерно на одном уровне третьи сутки подряд, но с октября по ноябрь возможна вторая волна пандемии.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:41 MSK, 22.05
Инфицировано326 448+8 894
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
9.0522.05
Скончалось3 249+150
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
9.0522.05
Выздоровело99 825+7 144
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
9.0522.05
Инфицировано5 168 433+121 056
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
9.0522.05
Скончалось335 936+6 120
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
9.0522.05
Выздоровело1 990 963+66 732
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
9.0522.05
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В Китае открылся 13-й Национальный народный конгресс | Источник: AP 2020

Последние данные по коронавирусу в России

За сутки выявлены 8 894 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, из них у 42,2% не было клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции. Зафиксированы 150 летальных исходов, всего от осложнений скончались 3 249 человек. Выздоровели за сутки 7 144 пациента, всего вылечившихся 99 825. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России вышла на плато, наблюдается четкая тенденция к снижению распространения вируса, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом «в целом в стране стабилизируется». По его словам, такую оценку дают эксперты. Если неделю назад темп прироста новых случаев по России был 5,9%, то сегодня он составляет 3,5%, уточнил президент. При этом, глава государства предупредил, что с октября по ноябрь в России возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19.

Показатель смертности в России из-за коронавируса COVID-19 серьезно вырастет в мае, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, официальные данные по причинам смертности за апрель будут получены 29 мая. В России за апрель, по официальным данным, от коронавируса умерли 1145 человек, а с начала мая — 2080.

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента заявил, что в столице необходимо сохранять строгие меры для борьбы с коронавирусом. Среди них — санитарная изоляция, самоограничения, масочный режим, сохранение электронных пропусков, защитные мероприятия в транспорте. В Подмосковье с 23 мая отменяются цифровые пропуска, введенные ранее из-за распространения COVID-19, написал губернатор региона Андрей Воробьев. До 27 мая для поездки в Москву будут работать ранее оформленные пропуска, после этого пропуск нужно будет оформлять на mos.ru.

Ряд регионов после объявлений о смягчении режимов самоизоляции столкнулись со вспышками заболеваемости и приняли решение продлить ограничения. Эксперты отмечают, что региональные власти оказались в ловушке — с одной стороны, снятие ограничений позволит восстановиться экономике, с другой — может привести к новым вспышкам.

Как регионы снимают ограничения из-за COVID-19
Круги, размечающие социальную дистанцию в Долорес-парке в Сан-Франциско | Источник: AP 2020

Вакцина от COVID-19

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено

Кто получит первые прививки от коронавируса

В Роспотребназдоре заявили, что сначала прививать от коронавируса будут людей из групп риска — однако власти страны работают над тем, чтобы вакцины хватило на всех. В группы риска попадают пожилые и страдающие от хронических заболеваний россияне.

Что подорожает после пандемии коронавируса

За два месяца самоизоляции произошли масштабные изменения в жизни россиян. Прогулки на собственном балконе или у открытого окна, походы в магазин или аптеку только в медицинских масках и перчатках, учиться и работать стали дистанционно. Кроме того, сильно пострадала экономика, многие потеряли рабочие места, а бизнес терпит убытки. СМИ узнали, что будет с ценами на продукты, популярные товары и услуги.

«На линии фронта»

ГКБ № 52 одной из первых начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. О том, как работают врачи на переднем крае борьбы с инфекцией — в фотогалерее.

«Кибер»-выпускной в школе в манильском пригороде Тагиг, Филиппины | Источник: AP 2020

Российская медсестра в бикини стала мировой звездой

Фотография работающей с зараженными коронавирусом пациентами медсестры Тульской областной больницы, надевшей прозрачный защитный костюм поверх бикини, была опубликована во вторник, 19 мая. Пост с этим снимком набрал около 17 тысяч лайков среди пользователей Reddit по всему миру. Известный мировой таблоид выпустил большой материал, посвященный медсестре — «Nurse Nadia».

Карантин с пользой

Жизнь в тисках карантина без преувеличения можно назвать довольно скучной. Особенно непросто приходится родителям, которые вынуждены чем-то занимать своих детей. Но в этот раз поиски забавы привели к очень неожиданным результатам — пополнению банковского счета родителей на сумму несколько десятков тысяч евро. Двое девятилетних братьев из Франции неожиданно стали обладателями целого состояния, когда решили построить шалаш из подручных материалов в своем саду.

Ученые выяснили опасность изоляции для здоровья

Изоляция почти вполовину повышает риск инфаркта, инсульта и смерти от всех причин, предупреждают немецкие врачи. Кроме того, риски растут у людей с недостаточной финансовой поддержкой. Ученые подчеркивают важность этих данных в период пандемии COVID-19.

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