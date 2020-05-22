21:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 22 мая
Прирост числа новых случаев COVID-19 в России остается примерно на одном уровне третьи сутки подряд, но с октября по ноябрь возможна вторая волна пандемии.
За сутки выявлены 8 894 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, из них у 42,2% не было клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции. Зафиксированы 150 летальных исходов, всего от осложнений скончались 3 249 человек. Выздоровели за сутки 7 144 пациента, всего вылечившихся 99 825. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России вышла на плато, наблюдается четкая тенденция к снижению распространения вируса, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента о
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом «в целом в стране стабилизируется». По его словам, такую оценку дают эксперты. Если неделю назад темп прироста новых случаев по России был 5,9%, то сегодня он составляет 3,5%, уточнил президент. При этом, глава государства предупредил, что с октября по ноябрь в России возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19.
Показатель смертности в России
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента заявил, что в столице необходимо сохранять строгие меры для борьбы с коронавирусом. Среди них — санитарная изоляция, самоограничения, масочный режим, сохранение электронных пропусков, защитные мероприятия в транспорте. В Подмосковье с 23 мая отменяются цифровые пропуска, введенные ранее
Ряд регионов после объявлений о смягчении режимов самоизоляции столкнулись со вспышками заболеваемости и приняли решение продлить ограничения. Эксперты отмечают, что региональные власти оказались в ловушке — с одной стороны, снятие ограничений позволит восстановиться экономике, с другой — может привести к новым вспышкам.
Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено
В Роспотребназдоре заявили, что сначала прививать от коронавируса будут людей из групп риска — однако власти страны работают над тем, чтобы вакцины хватило на всех. В группы риска попадают пожилые и страдающие от хронических заболеваний россияне.
За два месяца самоизоляции произошли масштабные изменения в жизни россиян. Прогулки на собственном балконе или у открытого окна, походы в магазин или аптеку только в медицинских масках и перчатках, учиться и работать стали дистанционно. Кроме того, сильно пострадала экономика, многие потеряли рабочие места, а бизнес терпит убытки. СМИ узнали, что будет с ценами на продукты, популярные товары и услуги.
ГКБ № 52 одной из первых начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. О том, как работают врачи на переднем крае борьбы с инфекцией — в фотогалерее.
Фотография работающей с зараженными коронавирусом пациентами медсестры Тульской областной больницы, надевшей прозрачный защитный костюм поверх бикини, была опубликована во вторник, 19 мая. Пост с этим снимком набрал около 17 тысяч лайков среди пользователей Reddit по всему миру. Известный мировой таблоид выпустил большой материал, посвященный медсестре — «Nurse Nadia».
Жизнь в тисках карантина без преувеличения можно назвать довольно скучной. Особенно непросто приходится родителям, которые вынуждены
Изоляция почти вполовину повышает риск инфаркта, инсульта и смерти от всех причин, предупреждают немецкие врачи. Кроме того, риски растут у людей с недостаточной финансовой поддержкой. Ученые подчеркивают важность этих данных в период пандемии COVID-19.