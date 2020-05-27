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20:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 27 мая

Минтруд предложил новые меры поддержки россиян, москвичам могут разрешить гулять по графику, коронавирус «целится» в глаза, а российским туристам советуют забыть о зарубежных странах до сентября.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 27.05
Инфицировано370 680+8 338
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
14.0527.05
Скончалось3 968+161
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
14.0527.05
Выздоровело142 208+11 079
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
14.0527.05
Инфицировано5 639 856+90 725
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
14.0527.05
Скончалось352 674+4 450
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
14.0527.05
Выздоровело2 321 766+51 898
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
14.0527.05
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Уборка храма в Бхактапуре, Непал | Источник: AP 2020

Число случаев COVID-19 в России превысило 370 тысяч

За сутки в нашей стране выявили 8338 случаев коронавируса. У 40,8% заболевших не было симптомов. Общее число заболевших COVID-19 выросло до 370 680 человек. Более трети уже выздоровели. Прирост выздоровевших в третий раз превысил число новых случаев. Всего умерли в России 3968 больных с коронавирусом.

Ранее президент Владимир Путин заявил о пройденном в России пике коронавируса.

Минтруд предложил новые меры поддержки россиян

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Министерство труда и социальной защиты предложило новые меры поддержки россиян в связи с пандемией COVID-19. Среди них троекратное увеличение размера минимального пособия по безработице и выплаты индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело.

В Москве продлили режим самоизоляции, а прогулки могут разрешить по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить москвичам с 1 июня гулять в парках и скверах по заранее определенному графику — разному для жителей каждого дома. Собянин объяснил, что такие меры стоило бы ввести в тестовом режиме, график прогулок при этом смогут устанавливать сами жители домов.

Кроме того, Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня. В городе по-прежнему будут запрещены массовые мероприятия, закрыты рестораны и кафе, но уже с понедельника откроются непродовольственные магазины, химчистки и мастерские по ремонту обуви.

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19

В документе прописаны требования к профилактическим и санитарно-противоэпидемическим мероприятиям. Население будут информировать об основных симптомах и способах профилактики, разъяснять правила защиты от вируса.

Также предлагается направлять на 14-дневный домашний карантин лиц, прибывших из неблагополучных по COVID-19 регионов.

Пара демонстрирует пластиковые защитные куполы в одном из ресторанов Парижа | Источник: AP 2020

Россиянам рассказали, когда можно будет отдыхать за границей

Открытия российских границ и запуска организованного туризма вряд ли стоит ожидать раньше сентября, считают в Ассоциации туроператоров России. При этом пока не понятно, что будет с регулярными рейсами и смогут ли путешественники отправиться куда-то самостоятельно.

Ранее стало известно, что доля россиян, вынужденных отказаться от запланированного отпуска, выросла до 50%.

Биолог назвала органы, которые нужно проверить после COVID-19

После перенесенного COVID-19 надо проверить три основные системы в организме: легкие, почки и мозг. С легкими надо идти к пульмонологу. Необходимо также проверить почки. Их состояние покажет очень распространенный анализ — биохимия крови. Там есть показатель, который отражает, как функционируют почки. Если с ним все в порядке, то идти к нефрологу не надо, в противном случае — лучше сходить.
Анча Баранова
доктор биологических наук

Загадочное спасение

Япония не вводила жестких ограничений и не проводила массового тестирования. В стране даже не было центра по борьбе с COVID-19. При этом она смогла победить инфекцию раньше других.

Вместе с тем слабые ограничительные меры не спасли страну от экономических трудностей. В первые три месяца года экономика Японии оказалась в рецессии впервые с 2015 года. По прогнозам экономистов, второй квартал станет худшим за всю историю страны.

Офтальмологи рассказали, почему коронавирус опасен для глаз

Коронавирус нового типа способен вызывать отечность, спазмы глазных мышц, нарушения в работе зрительного нерва, а также воспаление сетчатки. ВОЗ уже внесла поражения глаз в список частых симптомов COVID-19.

COVID-19 целится в органы-«мишени», если у кого-то слабые почки — бьет по почкам, если слабые сосуды — начинаются инсульты. То же самое и здесь — если были проблемы с глазами, то в итоге инфекция выльется в глазную патологию.
Наталья Иванковская
Врач-офтальмолог

Роспотребнадзор предупредил, что курильщики тяжелее переносят COVID-19

Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Кроме того, употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот, предупредил Роспотребнадзор.

Закрытая из-за пандемии COVID-19 карусель в Мадриде, Испания | Источник: AP 2020

Канализационные воды помогут предсказать распространение коронавируса

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Суть метода заключается в измерении уровня зараженности вирусом городских сточных вод. По заявлению ученых, информация об уровне зараженности канализации позволяет очень точно назвать количество новых случаев заболевания на следующей неделе.

Сергей Стиллавин: «Первый раз в жизни я посмотрю, как разводятся мосты»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы знаменитостей об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.

Ведущий радиостанции «Маяк» Сергей Стиллавин на самоизоляции мечтает о простых радостях, которые из-за введенных ограничений вдруг стали недоступны.

Актеры на дистанции

Кастинги по скайпу, съемки с соблюдением социальной дистанции и монтаж блокбастера из дома — новая реальность работников киноиндустрии. К середине марта потери отрасли держались на отметке около 7 млрд долларов. Уже к концу мая, как ожидается, они достигнут 17 млрд.

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