Коронавирус COVID-19: главные события 27 мая

Уборка храма в Бхактапуре, Непал | Источник: AP 2020
Число случаев COVID-19 в России превысило 370 тысяч
За сутки в нашей стране выявили 8338 случаев коронавируса. У 40,8% заболевших не было симптомов. Общее число заболевших COVID-19 выросло до 370 680 человек. Более трети уже выздоровели. Прирост выздоровевших в третий раз превысил число новых случаев. Всего умерли в России 3968 больных с коронавирусом.
Ранее президент Владимир Путин заявил о пройденном в России пике коронавируса.
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Министерство труда и социальной защиты предложило новые меры поддержки россиян в связи с пандемией COVID-19. Среди них троекратное увеличение размера минимального пособия по безработице и выплаты индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело.
В Москве продлили режим самоизоляции, а прогулки могут разрешить по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить москвичам с 1 июня гулять в парках и скверах по заранее определенному графику — разному для жителей каждого дома. Собянин объяснил, что такие меры стоило бы ввести в тестовом режиме, график прогулок при этом смогут устанавливать сами жители домов.
Кроме того, Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня. В городе по-прежнему будут запрещены массовые мероприятия, закрыты рестораны и кафе, но уже с понедельника откроются непродовольственные магазины, химчистки и мастерские по ремонту обуви.
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19
В документе прописаны требования к профилактическим и санитарно-противоэпидемическим мероприятиям. Население будут информировать об основных симптомах и способах профилактики, разъяснять правила защиты от вируса.
Также предлагается направлять на 14-дневный домашний карантин лиц, прибывших из неблагополучных по COVID-19 регионов.
Пара демонстрирует пластиковые защитные куполы в одном из ресторанов Парижа | Источник: AP 2020
Россиянам рассказали, когда можно будет отдыхать за границей
Открытия российских границ и запуска организованного туризма вряд ли стоит ожидать раньше сентября, считают в Ассоциации туроператоров России. При этом пока не понятно, что будет с регулярными рейсами и смогут ли путешественники отправиться куда-то самостоятельно.
Ранее стало известно, что доля россиян, вынужденных отказаться от запланированного отпуска, выросла до 50%.
Биолог назвала органы, которые нужно проверить после COVID-19
После перенесенного COVID-19 надо проверить три основные системы в организме: легкие, почки и мозг. С легкими надо идти к пульмонологу. Необходимо также проверить почки. Их состояние покажет очень распространенный анализ — биохимия крови. Там есть показатель, который отражает, как функционируют почки. Если с ним все в порядке, то идти к нефрологу не надо, в противном случае — лучше сходить.
Анча Барановадоктор биологических наук
Загадочное спасение
Япония не вводила жестких ограничений и не проводила массового тестирования. В стране даже не было центра по борьбе с COVID-19. При этом она смогла победить инфекцию раньше других.
Вместе с тем слабые ограничительные меры не спасли страну от экономических трудностей. В первые три месяца года экономика Японии оказалась в рецессии впервые с 2015 года. По прогнозам экономистов, второй квартал станет худшим за всю историю страны.
Офтальмологи рассказали, почему коронавирус опасен для глаз
Коронавирус нового типа способен вызывать отечность, спазмы глазных мышц, нарушения в работе зрительного нерва, а также воспаление сетчатки. ВОЗ уже внесла поражения глаз в список частых симптомов COVID-19.
COVID-19 целится в органы-«мишени», если у кого-то слабые почки — бьет по почкам, если слабые сосуды — начинаются инсульты. То же самое и здесь — если были проблемы с глазами, то в итоге инфекция выльется в глазную патологию.
Наталья ИванковскаяВрач-офтальмолог
Роспотребнадзор предупредил, что курильщики тяжелее переносят COVID-19
Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Кроме того, употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот, предупредил Роспотребнадзор.
Закрытая из-за пандемии COVID-19 карусель в Мадриде, Испания | Источник: AP 2020
Канализационные воды помогут предсказать распространение коронавируса
Суть метода заключается в измерении уровня зараженности вирусом городских сточных вод. По заявлению ученых, информация об уровне зараженности канализации позволяет очень точно назвать количество новых случаев заболевания на следующей неделе.
Сергей Стиллавин: «Первый раз в жизни я посмотрю, как разводятся мосты»
Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы знаменитостей об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.
Ведущий радиостанции «Маяк» Сергей Стиллавин на самоизоляции мечтает о простых радостях, которые из-за введенных ограничений вдруг стали недоступны.
Актеры на дистанции
Кастинги по скайпу, съемки с соблюдением социальной дистанции и монтаж блокбастера из дома — новая реальность работников киноиндустрии. К середине марта потери отрасли держались на отметке около 7 млрд долларов. Уже к концу мая, как ожидается, они достигнут 17 млрд.
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