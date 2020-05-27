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18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Специалисты выяснили, обладатели каких имен чаще всего добиваются славы

Среди известных личностей США и Великобритании оказалось больше всего Джонов и Кейт.

Источник: @stphnwlkr

Британские специалисты решили проанализировать списки знаменитостей из США и Великобритании, чтобы выяснить самые распространенные среди них имена. Группа исследователей изучила список из более чем 20 тысяч имен музыкантов, актеров, политиков, журналистов, звезд реалити-шоу, блогеров, спортсменов, активистов и тех персон, чьи имена чаще всего встречаются в СМИ и соцсетях.

Оказалось, что большинство известных мужчин из этого списка носит имя Джон, в то время как среди женщин чаще всего встречалось имя Кейт.

Исследователи уточнили, что учитывали также производные от этих имен, такие как Кэтрин, Кэт, Джонни, Джонатан и другие. В пятерку мужских имен знаменитостей также вошли Роберт, Джеймс, Майкл и Уильям, а женских — Элизабет, Анна, Мэри и Маргарет.

В ходе исследования также выяснилось, что Джон и Кейт являются наиболее вероятным именем для известной кинозвезды и звезды реалити-шоу, в то время как Джон и Элизабет более популярны в музыкальной индустрии, пишет LADbible.

Екатерина Гура

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