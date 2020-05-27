18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Специалисты выяснили, обладатели каких имен чаще всего добиваются славы
Среди известных личностей США и Великобритании оказалось больше всего Джонов и Кейт.
Британские специалисты решили проанализировать списки знаменитостей из США и Великобритании, чтобы выяснить самые распространенные среди них имена. Группа исследователей изучила список из более чем 20 тысяч имен музыкантов, актеров, политиков, журналистов, звезд
Исследователи уточнили, что учитывали также производные от этих имен, такие как Кэтрин, Кэт, Джонни, Джонатан и другие. В пятерку мужских имен знаменитостей также вошли Роберт, Джеймс, Майкл и Уильям, а женских — Элизабет, Анна, Мэри и Маргарет.
В ходе исследования также выяснилось, что Джон и Кейт являются наиболее вероятным именем для известной кинозвезды и звезды
Екатерина Гура