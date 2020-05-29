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18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пенсионер из США построил у себя во дворе «Ворота в воображение»

Во время самоизоляции мужчина занялся творчеством.

Американская журналистка Кимберли Адамс в конце мая опубликовала в Twitter милый пост, в котором рассказала, чем занимается ее дядя Дэвид во время самоизоляции.

Как оказалось, пенсионер-фермер решил не терять времени даром и создал у себя во дворе удивительную природную скульптуру, которую он назвал «Дверь к воображению». Она представляет собой деревянную дверь и оконную раму, оплетенные ветками дерева. Выглядит скульптура по-настоящему сказочно.

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Дядя: Что ты делаешь во время самоизоляции? Я: Учусь играть на пианино, а ты? Дядя: Я строю “Ворота в воображение” у себя во дворе.

Кстати, Кимберли добавила, что ее дяде настолько понравилось заниматься творчеством, что он уже приступил к созданию фигуры дракона из веток, пишет Bored Panda.

Екатерина Гура

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