18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пенсионер из США построил у себя во дворе «Ворота в воображение»
Во время самоизоляции мужчина занялся творчеством.
Американская журналистка Кимберли Адамс в конце мая опубликовала в Twitter милый пост, в котором рассказала, чем занимается ее дядя Дэвид во время самоизоляции.
Как оказалось,
Кстати, Кимберли добавила, что ее дяде настолько понравилось заниматься творчеством, что он уже приступил к созданию фигуры дракона из веток, пишет Bored Panda.
Екатерина Гура