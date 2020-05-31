Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Как роботы заменяют людей во время пандемии Роботы-курьеры переживают расцвет: теперь они доставляют товары не только из онлайн-магазинов
Фоторепортажи
8США впервые за девять лет отправили людей на МКС
16В США из-за смерти чернокожего после грубого ареста начался бунт
13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Йоду и Чужого поместили в атлас животных (фото)

Арт-проект от популярного иллюстратора.

Американский иллюстратор из Остина Чет Филлипс показал, как выглядели бы Чужой, Йода, гиппогриф, Пумба и другие существа из кинофильмов и мультфильмов, окажись они в иллюстрированном атласе XVIII века по естественной истории.

Свой забавный цикл иллюстраций художник назвал «Неестественная история». Он нарисовал две дюжины персонажей и подписал их латинскими названиями.

Во время загрузки произошла ошибка.
Листайте, чтобы увидеть больше
Во время загрузки произошла ошибка.
Листайте, чтобы увидеть больше

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Число случаев коронавируса в России превысило 400 тысяч
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Украинского военного похитили на границе с Крымом
В РАН прокомментировали запуск корабля Илона Маска
Актриса Валентина Рубцова рассказала о планах после самоизоляции
Путин посмотрит парад Победы с трибуны на Красной площади
Gnezdo.ru
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Переболевших COVID-19 людей выдает одна деталь
Hi-Tech
Невероятные кадры: полет в космос, который ждали Событие, которое все ждали!
Горячие темы на Авто
Культурный человек. 252
Переезд в Москву из Алматы 226
Пятница философское 227
Отношения и брак 153
Кино
Сальма Хайек: «Мне говорили, что я никогда не стану кинодивой» В российский онлайн-прокат вышел фильм «Неизбранные дороги», одну из главных ролей в котором сыграла Сальма Хайек. Актриса рассказала о женских судьбах в Голливуде, о своих первых шагах в кино и о том, как она стала супергероиней в 53 года
Новости партнеров
Миллионы семей на деле увидели, что такое адресная социальная поддержка
Хватит врать о России
Коронавирус подтвердил
Надоела ложь о России
Дети
В первый класс будут принимать по новым правилам Минпросвещения опубликовало проект приказа
Леди
Елена Степаненко пришла в телестудию в розовом тотал-луке Мнения поклонников о наряде ведущей разделились.
Новости партнеров
Как обновление Конституции изменит отношение к работающим и отработавшим
Украина посягнула на святое – ответом станет Конституция правды
Клевета о Войне уже проникла внутрь Росссии – как её остановит Конституция
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь