Йоду и Чужого поместили в атлас животных (фото)

13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
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Американский иллюстратор из Остина Чет Филлипс показал, как выглядели бы Чужой, Йода, гиппогриф, Пумба и другие существа из кинофильмов и мультфильмов, окажись они в иллюстрированном атласе XVIII века по естественной истории.
Свой забавный цикл иллюстраций художник назвал «Неестественная история». Он нарисовал две дюжины персонажей и подписал их латинскими названиями.
Анна Лысенко