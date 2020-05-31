15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пандемия нанесла удар по шампанскому
Почти никто не празднует.
Глобальные продажи шампанского по итогам 2020 года сократятся на треть, прогнозирует Межпрофессиональный комитет шампанских вин (CIVC), объединяющий производителей и продавцов.
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В CIVC надеются, что открытие ресторанов и баров несколько смягчит удар.
Ранее итальянский фермерский союз Confagricoltura предложил перерабатывать скопившееся на складах вино в санитайзеры. Так производители вина надеются хотя бы частично компенсировать падение спроса на вино.
Анна Лысенко