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15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пандемия нанесла удар по шампанскому

Почти никто не празднует.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 31.05
Инфицировано405 843+9 268
18.05
8926
19.05
9263
20.05
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8849
22.05
8894
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25.05
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26.05
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8952
31.05
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18.0531.05
Скончалось4 693+138
18.05
91
19.05
115
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Выздоровело171 883+4 414
18.05
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19.05
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18.0531.05
Инфицировано6 089 705+134 994
18.05
78840
19.05
90218
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Скончалось369 651+4 116
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Выздоровело2 583 061+66 110
18.05
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Источник: Агентство «Москва»
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Глобальные продажи шампанского по итогам 2020 года сократятся на треть, прогнозирует Межпрофессиональный комитет шампанских вин (CIVC), объединяющий производителей и продавцов.

В апреле-мае из-за закрытия ресторанов, баров и отмены празднований продажи напитка упали на 75%, сообщает Reuters. В целом из-за пандемии отрасль может потерять около 1,9 миллиарда долларов.

В CIVC надеются, что открытие ресторанов и баров несколько смягчит удар.

Ранее итальянский фермерский союз Confagricoltura предложил перерабатывать скопившееся на складах вино в санитайзеры. Так производители вина надеются хотя бы частично компенсировать падение спроса на вино.

Анна Лысенко

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