20:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 31 мая
В российские больницы поступит отечественный препарат от коронавируса, для пляжей в стране разработали новые правила, а врач развеял миф о «заразных» животных.
За сутки в нашей стране выявили еще 9 268 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число случаев с начала эпидемии достигло 405 843.
Число выздоровевших россиян за сутки возросло на 4 414, до 171 883. Число летальных исходов
Социальную дистанцию на пляже должны соблюдать люди, не связанные семейными отношениями или совместным проживанием. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она раскрыла правила безопасности во время пляжного отдыха в связи с пандемией коронавируса.
«Авифавир», над которым работают РФПИ и группа компаний «ХимРар», будет доступен медучреждениям и не выйдет в свободную продажу. 29 мая он получил регистрацию в Минздраве, но исследования продолжатся до конца лета. На препарат в нашей стране возложены большие надежды — разработчики говорят, что его эффективность выше 80%.
Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в важности новых выводов китайских ученых о происхождении коронавируса. Ранее ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса SARS-CoV-2, а стал одной из жертв заражения.
Последствий коронавируса для организма очень много, поэтому ученые разрабатывают систему медицинской реабилитации переболевших. По его словам, тяжелее всего COVID-19 протекает у тех, кто употребляет алкоголь или курит. Однако и среди остальных категорий пациентов фиксируются такие осложнения, как нарушение работы ЖКТ, диарея, сбои в работе почек, мозга, периферической нервной системы, кровеносных сосудов, микроциркуляции.
По словам специалиста, коронавирус не может передаваться через домашних животных.
Коронавирус может у них быть, а вот передаваться от них к человеку — нет!
Электронная система регистрации туристов в Крыму будет создана для безопасного отдыха в условиях пандемии, сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики. Принимать на отдых крымчан с соблюдением требований Роспотребнадзора курорты смогут с 15 июня.
Туристические места и кемпинги во Франции могут вновь открыться в июне вместе с ресторанами и барами. Но они должны следовать строгим условиям. Ключевым фактором для туристического бизнеса станет отмена правила максимальных поездок на 100 километров. Начиная со 2 июня, людям будет разрешено путешествовать внутри Франции.
Глобальные продажи шампанского по итогам 2020 года сократятся на треть, прогнозирует Межпрофессиональный комитет шампанских вин, объединяющий производителей и продавцов. В
Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё
Актриса театра и кино Валентина Рубцова, известная зрителям по сериалам «Универ» и «СашаТаня», а также по программе «Большая разница» на Первом канале, самоизоляцию проводит в Сочи вместе со своей семьей, но уже мечтает приступить к работе.