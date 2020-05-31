Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Рог изобилияИз-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так. Как это спасет мировую экономику
Фоторепортажи
8Отпуск после COVID-19
8США впервые за девять лет отправили людей на МКС
20:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 31 мая

В российские больницы поступит отечественный препарат от коронавируса, для пляжей в стране разработали новые правила, а врач развеял миф о «заразных» животных.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 31.05
Инфицировано405 843+9 268
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
18.0531.05
Скончалось4 693+138
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
18.0531.05
Выздоровело171 883+4 414
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
18.0531.05
Инфицировано6 112 902+121 800
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
18.0531.05
Скончалось370 416+3 541
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
18.0531.05
Выздоровело2 597 111+67 061
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
18.0531.05
Идёт загрузка
Женщина гуляет в парке, Москва | Источник: AFP 2020

Число случаев COVID-19 в России превысило 400 тысяч

За сутки в нашей стране выявили еще 9 268 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число случаев с начала эпидемии достигло 405 843.

Читайте также
Люди — это новая нефть. Чем рост безработицы опасен для экономики?

Число выздоровевших россиян за сутки возросло на 4 414, до 171 883. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 138, до 4 693.

Раскрыты правила пляжного отдыха при коронавирусе в России

Социальную дистанцию на пляже должны соблюдать люди, не связанные семейными отношениями или совместным проживанием. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она раскрыла правила безопасности во время пляжного отдыха в связи с пандемией коронавируса.

Российский препарат от COVID-19 поступит в больницы к 11 июня

«Авифавир», над которым работают РФПИ и группа компаний «ХимРар», будет доступен медучреждениям и не выйдет в свободную продажу. 29 мая он получил регистрацию в Минздраве, но исследования продолжатся до конца лета. На препарат в нашей стране возложены большие надежды — разработчики говорят, что его эффективность выше 80%.

Люди загорают на пляже в Брайтоне, на южном побережье Англии | Источник: AFP 2020

Вирусолог раскритиковал новую версию происхождения коронавируса

Читайте также
Раскрыта вероятность наступления самых тяжелых последствий коронавируса

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в важности новых выводов китайских ученых о происхождении коронавируса. Ранее ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса SARS-CoV-2, а стал одной из жертв заражения.

Названы распространенные осложнения COVID-19

Последствий коронавируса для организма очень много, поэтому ученые разрабатывают систему медицинской реабилитации переболевших. По его словам, тяжелее всего COVID-19 протекает у тех, кто употребляет алкоголь или курит. Однако и среди остальных категорий пациентов фиксируются такие осложнения, как нарушение работы ЖКТ, диарея, сбои в работе почек, мозга, периферической нервной системы, кровеносных сосудов, микроциркуляции.

Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса через животных

По словам специалиста, коронавирус не может передаваться через домашних животных.

Коронавирус может у них быть, а вот передаваться от них к человеку — нет!
Александр Мясников
врач

Крым введет электронную систему учета туристов в условиях пандемии

Электронная система регистрации туристов в Крыму будет создана для безопасного отдыха в условиях пандемии, сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики. Принимать на отдых крымчан с соблюдением требований Роспотребнадзора курорты смогут с 15 июня.

Владельцы ресторана в Париже готовят террасу перед запланированным открытием баров и ресторанов во Франции | Источник: AFP 2020

Во Франции в июне планируют открывать бары и рестораны

Туристические места и кемпинги во Франции могут вновь открыться в июне вместе с ресторанами и барами. Но они должны следовать строгим условиям. Ключевым фактором для туристического бизнеса станет отмена правила максимальных поездок на 100 километров. Начиная со 2 июня, людям будет разрешено путешествовать внутри Франции.

Пандемия нанесла удар по шампанскому

Читайте также
Франция сожгла 1,6 миллиарда масок в преддверии эпидемии коронавируса

Глобальные продажи шампанского по итогам 2020 года сократятся на треть, прогнозирует Межпрофессиональный комитет шампанских вин, объединяющий производителей и продавцов. В апреле-мае из-за закрытия ресторанов, баров и отмены празднований продажи напитка упали на 75%. В целом из-за пандемии отрасль может потерять около 1,9 миллиарда долларов.

Валентина Рубцова: «Буду гулять долго и тщательно»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.

Актриса театра и кино Валентина Рубцова, известная зрителям по сериалам «Универ» и «СашаТаня», а также по программе «Большая разница» на Первом канале, самоизоляцию проводит в Сочи вместе со своей семьей, но уже мечтает приступить к работе.

Справка
Чем лечат от COVID-19 в России и мире: гид по препаратамДля борьбы с COVID-19 врачи в России и в мире применяют препараты, изначально разработанные для борьбы с другими заболеваниями
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Коронавирус COVID-19
В России выявлено 8952 новых случая коронавируса
Глава уханьской лаборатории опроверг слухи об утечках и рассказал о международных связях
В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за день
В России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Астронавты перешли на МКС с корабля Crew Dragon
Лоза: жалующимся артистам придется разгружать вагоны
Украинского военного похитили на границе с Крымом
Актриса Валентина Рубцова рассказала о планах после самоизоляции
Лучшие матчи противостояния «Реал» — «Барселона» (трансляция)
Здоровье
«Рождение таблетки»: как появились противозачаточные И как создателям оральных контрацептивов удалось изменить общественное мнение.
Hi-Tech
Зачем россияне взвешивают смартфоны в магазинах (фото) И почему так стоит делать
Авто
Hyundai Solaris или Lada Vesta – что лучше с автоматом? Взять «Ладу» или доплатить за иномарку? С появлением «Весты» этот вопрос стал ещё актуальнее, а не так давно и Vesta, и Solaris получили ряд обновок
Кино
Сальма Хайек: «Мне говорили, что я никогда не стану кинодивой» В российский онлайн-прокат вышел фильм «Неизбранные дороги», одну из главных ролей в котором сыграла Сальма Хайек. Актриса рассказала о женских судьбах в Голливуде, о своих первых шагах в кино и о том, как она стала супергероиней в 53 года
Новости партнеров
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Мясников рассказал о поддельной статистике в России по коронавирусу
Потерявшая сознание Федосеева-Шукшина потеряла возможность ходить
Дети
Дочь Веры Глаголевой показала трогательные кадры из роддома Анастасия Шубская поблагодарила подписчиков за поздравления
Леди
50 самых красивых фото о самоизоляции Яркие снимки и вдохновляющие истории.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь