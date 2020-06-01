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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

«До» и «после»: блогер из Китая полностью изменила внешность на фото

Пользователи Сети нашли ее реальные снимки

Редактировать свою внешность в специальных программах и приложениях, чтобы выглядеть лучше на фото в соцсетях, стало совершенно обычным делом. Даже звезд, которые стараются всегда выглядеть отлично в силу своей популярности, поклонники иногда ловят на некачественной ретуши.

Однако блогер из Китая с ником coeyyyy настолько перестаралась с редактированием, что полностью изменила свою внешность.

Девушка ведет блог, в котором выкладывает свои практически «модельные» фото. Однако в конце мая на Facebook появились снимки, которые раскрыли ее настоящую внешность. Глядя на эти фото, очень сложно поверить, что на них изображен один и тот же человек.

Опубликовано Ex Treme Четверг, 21 мая 2020 г.

Снимки быстро стали вирусными и разлетелись по всему миру. После того, как оригинальные фото попали в Сеть, coeyyyy призналась, что была крайне расстроена. Однако она не считает, что сделала что-то плохое или кого-то обманула. Журналистам World Of Buzz девушка рассказала, что просто хотела сделать свои фото более красивыми, а то, что в итоге на фото получился совсем другой человек, ее не сильно беспокоит.

Опубликовано Ex Treme Четверг, 21 мая 2020 г.

Екатерина Гура

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