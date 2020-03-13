13:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мастер фотошопа шутит над клиентами, выполняя их просьбы буквально
Обычные просьбы — неожиданный результат.
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Обычные просьбы — неожиданный результат.
Британец Джеймс Фридман уже давно стал знаменитостью в соцсетях. Он прославился тем, что мастерски ретуширует фото людей, выполняя их пожелания слишком буквально.
Благодаря отменному чувству юмора, отличной фантазии и прекрасному владению фотошопом, Фридман превращает снимки своих клиентов и поклонников в неожиданные
Екатерина Гура