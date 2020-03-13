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13:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мастер фотошопа шутит над клиентами, выполняя их просьбы буквально

Обычные просьбы — неожиданный результат.

Британец Джеймс Фридман уже давно стал знаменитостью в соцсетях. Он прославился тем, что мастерски ретуширует фото людей, выполняя их пожелания слишком буквально.

Благодаря отменному чувству юмора, отличной фантазии и прекрасному владению фотошопом, Фридман превращает снимки своих клиентов и поклонников в неожиданные мини-рассказы.

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Привет, Джеймс. Не мог бы ты убрать с фото лампу. Спасибо
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Привет, Джеймс. Мои руки выглядят очень странно, не мог бы ты сделать так, чтобы я, например, держалась за поручень?
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1) Не мог бы ты сделать так, чтобы вода из фонтана текла мне прямо в рот? 2) Это не тот фонтан.
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Привет, не мог бы ты сделать этот снимок более романтичным?
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Я твой большой фанат. Можешь убрать парня на заднем фоне? Он немного портит всю картину.
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Привет, твои работы потрясающие! Можешь сделать так, чтобы я на снимке не выглядела так, словно стою в дырке в полу?
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Привет, можешь сделать так, что я как будто была в каком-то крутом (дословно “прохладном”) месте и чтобы на заднем плане не было озера?
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Привет, можешь сделать так, словно мы с парнями находимся на улице?
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Привет, можешь сделать медведя более реалистичным?
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Привет, можешь добавить листьев на дерево?

Екатерина Гура

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