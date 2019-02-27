Американский бизнесмен отредактировал в фотошопе снимки Карди Би
Певица показалась ему недостаточно стройной.
Певица показалась ему недостаточно стройной.
Бизнесмен и плейбой Дэн Билзерян, который сам себя называет «королем Instagram», попался на ретуши фото.
Еще 15 февраля Билзерян опубликовал на своей странице снимок со звездой и, благодаря многомиллионному количеству его подписчиков, фото приобрело популярность. Но тут случилась неожиданность. Через 10 дней этот же снимок опубликовала у себя и Карди Би. И у двух фото нашлись отличия.
Как можно судить по снимкам, Дэну не понравилось, как выглядела певица, а потому он уменьшил размеры ее фигуры с помощью фотошопа. Также ему не угодил и телевизор, который с легкой руки блогера превратился в рекламу его собственного бренда Ignite. Но и на этом мужчина не остановился: он уменьшил живот и увеличил ягодицы стоящей на заднем плане девушке.
После того, как правда открылась, Карди Би удалила свой вариант фото, а Дэну пришлось выслушивать тысячи нелестных комментариев от ее поклонников и других ценителей женской красоты.