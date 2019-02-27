Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Антарктике нашли чудовищных рыб с антифризом вместо крови
Покрытый золотом «Ламбо» сгорел через час после техосмотра
Ани Лорак умилила подписчиков снимком с дочкой
Юбилейный концерт Пугачевой не покажет ни один телеканал
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
США создадут космические войска Президент США сделал еще один шаг к созданию американских космических сил
Анджелина Джоли вышла в свет со всеми детьми
Самого маленького новорожденного мальчика в истории выходили в Японии
Руководство НТВ призвали к ответу за глубокие декольте ведущих
От Зеллвегер до Лопез: звезды на вечеринке в честь «Оскара»
33-летняя женщина рассказала, что происходило с ней в коме - СМИ
Лейтенант застрелил мужа любовницы из табельного
Певица Зара показала роскошную фигуру из спортзала
Денев, Хайек, Мосс и другие звезды на показе Saint Laurent
Ученик вытащил малыша из полыньи и получил гнилую награду
“Держат за дурачков”: Иванов о плане США о Курилах
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Фейерверки могут выселить уток из «Зарядья»
Фоторепортажи
16Что увидел мир во время суперлуния
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
15:56 (мск), источник: Mail.ru Новости

Американский бизнесмен отредактировал в фотошопе снимки Карди Би

Певица показалась ему недостаточно стройной.

Бизнесмен и плейбой Дэн Билзерян, который сам себя называет «королем Instagram», попался на ретуши фото.

Правда, придать красоты мужчина решил не себе, а известной певице Карди Би.

Еще 15 февраля Билзерян опубликовал на своей странице снимок со звездой и, благодаря многомиллионному количеству его подписчиков, фото приобрело популярность. Но тут случилась неожиданность. Через 10 дней этот же снимок опубликовала у себя и Карди Би. И у двух фото нашлись отличия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как можно судить по снимкам, Дэну не понравилось, как выглядела певица, а потому он уменьшил размеры ее фигуры с помощью фотошопа. Также ему не угодил и телевизор, который с легкой руки блогера превратился в рекламу его собственного бренда Ignite. Но и на этом мужчина не остановился: он уменьшил живот и увеличил ягодицы стоящей на заднем плане девушке.

После того, как правда открылась, Карди Би удалила свой вариант фото, а Дэну пришлось выслушивать тысячи нелестных комментариев от ее поклонников и других ценителей женской красоты.

Дэн Билзерян отфотошопил всех женщин, которые были на этом фото (включая Карди Би). Я умираю.
И при этом он даже не отфотошопил себя?
Девушки опубликовали версию без фотошопа, в то время, как парень на фото опубликовал версию, где он их отредактировал. Это что-то говорит о его убеждениях.

Читайте также

В США опубликовали проект закона о новых антироссийских санкциях
Названа главная причина смерти российских женщин
В Курске столкнулись два БТР и четыре легковых автомобиля
Индийские военные сбили самолет ВВС Пакистана
Признанный вымершим зверь найден живым
Российский боец UFC: Точно не буду бить секундантов соперника
Путин поручил увеличить выплаты «Земским» докторам и учителям
Спорт
Новички РПЛ, которых вы могли не заметить. А они станут звездами Пока обсуждались трансферы Айртона, Ольссона, Барриоса, Ракицкого и Азмуна, РПЛ пополнили несколько интересных новичков из-за рубежа, которые могут добавить колорита лиге
Hi-Tech
Samsung показала Galaxy S10 5G на видео Огромный дисплей, четыре камеры и молниеносный интернет.
Авто
Обновленный Honda Pilot: объявлены российские цены В России стартуют продажи рестайлингового кроссовера Honda Pilot, который американской публике презентовали ещё прошлым летом
Кино
Руководство НТВ призвали к ответу за глубокие декольте ведущих Недовольство выразила главный редактор одной из казахстанских газет
Недвижимость
Генеральная уборка закрытых станций метро: фотогалерея
Как выглядит внутри особняк возле Храма Христа Спасителя
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Дети
Анджелина Джоли вышла в свет со всеми детьми Актриса поддержала своего давнего друга на премьере (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь