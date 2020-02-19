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15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф создает оптические иллюзии без фотошопа

Главное — правильно выбрать ракурс.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Фотограф Тиаго Сильва из Португалии своими снимками открывает мир с новой стороны. Он создает удивительные оптические иллюзии, удачно совмещая предметы, тени, перспективы и цвета.

Все снимки Сильвы настоящие и не подвергаются монтажу или редактированию.

По признанию фотографа, чтобы добиться эффекта сюрреалистичности, ему иногда приходится в течение долго времени искать подходящий ракурс или подпрыгивать тысячу раз. Сильва отмечает, что никогда не знает, каким будет его следующий снимок, а вдохновение приходит к нему спонтанно во время прогулок.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
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