15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф создает оптические иллюзии без фотошопа
Главное — правильно выбрать ракурс.
Фотограф Тиаго Сильва из Португалии своими снимками открывает мир с новой стороны. Он создает удивительные оптические иллюзии, удачно совмещая предметы, тени, перспективы и цвета.
По признанию фотографа, чтобы добиться эффекта сюрреалистичности, ему иногда приходится в течение долго времени искать подходящий ракурс или подпрыгивать тысячу раз. Сильва отмечает, что никогда не знает, каким будет его следующий снимок, а вдохновение приходит к нему спонтанно во время прогулок.
Екатерина Гура