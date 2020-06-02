Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 2 июняКоронация королевы, юбилей Маркиза де Сада, рождение Байконура и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
20Детский труд
11Пассажирский самолет разбился в Пакистане
16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец стал миллионером, неожиданно купив лотерейный билет

Он выбрал его наугад.

31-летний электрик Саймон Уоддап из британского города Ковентри в конце мая внезапно стал богачом, выиграв в лотерею 1 миллион евро. Мужчина признался, что, когда пошел за покупками в супермаркет, он неожиданно почувствовал, что ему обязательно нужно купить лотерейный билет.

Придя домой, Саймон зашел на сайт лотереи National Lottery и купил первый попавшийся билет. А уже на следующий день ему пришло сообщение на телефон, в котором говорилось, что он выиграл миллион евро, пишет Mirror.

Британец долго не мог прийти в себя и не верил в такую удачу. Но затем позвонил на горячую линию лотереи, где подтвердили выигрыш. А чуть позже вручили огромный чек.

Британец уже успел потратить часть денег — он купил своим детям новую одежду и дорогие кроссовки, а также начал планировать предстоящий летний отдых.

Как рассказал новоиспеченный миллионер, деньги он планирует потратить на решение проблем со здоровьем и открытие собственного бизнеса. Уоддап также хочет исполнить мечту своей дочери и проехаться с ней по Испании.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Мишустин назвал стоимость плана по восстановлению экономики
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
Владелец русского ресторана в США защитил его от протестующих
Эксперты рассказали, что сейчас происходит на курортах Египта
Роскачество призвало не употреблять водопроводную воду
Михаил Зеленский рассказал о планах после самоизоляции (видео)
Коронный удар. Что будет с доходами россиян
Здоровье
Как карантинный образ жизни влияет на вашу печень И как ее защитить.
Hi-Tech
Названы самые «живучие» смартфоны В разных задачах — браузер, видео и игры
Горячие темы на Авто
Кто куда? Зачем? Почем? 331
Культурный человек. 256
Отношения и брак 178
Ночная тема... 163
Кино
Оскар Кучера рассказал о перенесенном COVID-19 Артист раскрыл причину, по которой пропал из шоу «Звезды сошлись»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Бывшая жена Агаларова показала красавца-сына от первого брака Алена Гаврилова поздравила мальчика с днем рождения
Леди
Бывший муж Ирины Горбачевой сознался в изменах Григорий Калинин отреагировал на интервью экс-супруги.
Новости партнеров
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Хватит врать о России
США и Великобритания больше не смогут влиять на внутреннюю политику России
Коронавирус подтвердил
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь