Британец стал миллионером, неожиданно купив лотерейный билет

31-летний электрик Саймон Уоддап из британского города Ковентри в конце мая внезапно стал богачом, выиграв в лотерею 1 миллион евро. Мужчина признался, что, когда пошел за покупками в супермаркет, он неожиданно почувствовал, что ему обязательно нужно купить лотерейный билет.
Придя домой, Саймон зашел на сайт лотереи National Lottery и купил первый попавшийся билет. А уже на следующий день ему пришло сообщение на телефон, в котором говорилось, что он выиграл миллион евро, пишет Mirror.
Британец долго не мог прийти в себя и не верил в такую удачу. Но затем позвонил на горячую линию лотереи, где подтвердили выигрыш. А чуть позже вручили огромный чек.
Британец уже успел потратить часть денег — он купил своим детям новую одежду и дорогие кроссовки, а также начал планировать предстоящий летний отдых.
Как рассказал новоиспеченный миллионер, деньги он планирует потратить на решение проблем со здоровьем и открытие собственного бизнеса. Уоддап также хочет исполнить мечту своей дочери и проехаться с ней по Испании.