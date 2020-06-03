14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Гавайях «завелась» первая змея
Чиновники не знают, как она попала на остров.
Гавайи известны тем, что здесь не водятся змеи. Штат делает все возможное, чтобы их сюда не завезли — намеренно или случайно — ведь инвазивные виды будут угрожать местным животным, не привыкшим к хищникам.
Однако несколько дней назад местный охотник случайно заметил в лесу на гавайском острове Оаху питона длиной около 120 см, сообщает Fox News.
Специалисты не знают, как змея проникла на остров, и назвали ее «серьезной угрозой для окружающей среды Гавайев». Питоны охотятся на птиц и птичьи яйца, при этом у них нет естественных врагов среди животных на этих островах.
Питона удалось поймать и передать местным властям.
Анна Лысенко