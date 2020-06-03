Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 3 июняЧумной бунт, "Группа крови", Всемирный день велосипеда и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
11Пассажирский самолет разбился в Пакистане
20Детский труд
14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Гавайях «завелась» первая змея

Чиновники не знают, как она попала на остров.

Источник: Reuters
Читайте также
«Здесь живёт чудовище Мораг». Озёрные монстры, о которых вы не знали

Гавайи известны тем, что здесь не водятся змеи. Штат делает все возможное, чтобы их сюда не завезли — намеренно или случайно — ведь инвазивные виды будут угрожать местным животным, не привыкшим к хищникам.

Однако несколько дней назад местный охотник случайно заметил в лесу на гавайском острове Оаху питона длиной около 120 см, сообщает Fox News.

Специалисты не знают, как змея проникла на остров, и назвали ее «серьезной угрозой для окружающей среды Гавайев». Питоны охотятся на птиц и птичьи яйца, при этом у них нет естественных врагов среди животных на этих островах.

Питона удалось поймать и передать местным властям.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России выявили 8 536 новых случаев коронавируса
Главный эпидемиолог Швеции назвал ошибкой отказ от карантина
Названы самые дешевые направления для отдыха россиян в 2020 году
Аферисты начали охоту на пенсии. Где опасно хранить сбережения
Расовый бумеранг: история волнений в США с начала XX века (фото)
Дмитрий Колчин рассказал о планах после самоизоляции (видео)
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Артисты, которые 5 лет назад отвернулись от России
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Hi-Tech
Как выглядит новый немецкий «Морской лев» Новая машина подойдет для большинства небоевых задач
Авто
Какие автомобили популярны на родине «Лады» За первые четыре месяца 2020 года в Тольятти было реализовано 3,7 тыс. новых легковых автомобилей. 60% местного рынка приходится на продукцию «АвтоВАЗа» — это в три раза выше, чем по стране. Каким моделям жители отдают предпочтение?
Кино
Названа новая ведущая «Дома 2» На телестройку придет известный блогер
Новости партнеров
"Глупость, тупость и бездарность": Тарасова жестко раскритиковала Аронову
Мясников рассказал о поддельной статистике в России по коронавирусу
Ест свиные обрезки: как легендарная актриса России прозябает в нищете
Королёва подтвердила, что уходит от Тарзана из-за финансовых проблем
Дети
Матери двоих детей удалось сбросить 11 кг за 8 месяцев (фото) 36-летняя женщина раскрыла свои секреты
Леди
Решетова дала повод слухам о свадьбе с Тимати Пара вместе с 2015 года.
Новости партнеров
Судьба Донбасса решена: ЛНР и ДНР будут ликвидированы
Как повысить иммунитет взрослому человеку: быстро и качественно
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь