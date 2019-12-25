12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Питон забрался в самолет и улетел в Новую Зеландию
«Нелегала» обнаружили уже после приземления.
Во время приземления пассажирского самолете в новозеландском Квинстауне на
Животное заметил пилот другого самолета и сообщил диспетчерам о «постороннем предмете» на ВПП.
Самолет с питоном на борту совершал рейс из австралийского Брисбена. Рейс длился три с половиной часа.
«Наши офицеры тщательно проверили самолет, чтобы убедиться, что это был единственный “автостопщик”», — сказал представитель аэропорта в комментарии журналистам.
По данным СМИ, змею «гуманно усыпили».
Анна Лысенко