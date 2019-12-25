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12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Питон забрался в самолет и улетел в Новую Зеландию

«Нелегала» обнаружили уже после приземления.

Источник: Reuters

Во время приземления пассажирского самолете в новозеландском Квинстауне на взлетно-посадочную полосу упал живой питон.

Как оказалось, во время полета змея пряталась в шасси, сообщает NZ Herald.
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Животное заметил пилот другого самолета и сообщил диспетчерам о «постороннем предмете» на ВПП.

Самолет с питоном на борту совершал рейс из австралийского Брисбена. Рейс длился три с половиной часа.

«Наши офицеры тщательно проверили самолет, чтобы убедиться, что это был единственный “автостопщик”», — сказал представитель аэропорта в комментарии журналистам.

По данным СМИ, змею «гуманно усыпили».

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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