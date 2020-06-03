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18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исчезающий вид морских коньков вернулся в воды Великобритании

В отсутствии людей и промышленности у рыб появилась еда и убежище.

Специалисты из британского фонда «Морской конек» впервые за долгие годы обнаружили в бухте Стадлэнд (графство Дорсет) популяцию исчезающего длиннорылого морского конька.

Водолазы насчитали 16 коньков, включая беременных особей и одного подростка, родившегося в этом году.

По словам биолога Нила Гаррик-Мейдмента это самое большое количество морских коньков, обнаруженное в этом заливе с 2008 года. Более того, они совсем не видели коньков в Стадлэнде уже два года.

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Специалисты связывают их появление в бухте с пандемиеей коронавируса. Из-за отсутствия людей и лодок начали восстанавливаться водоросли, в которых морские коньки находят еду и убежище, пишет Metro.

Сотрудники фонда отмечают, что длиннорылый морской конек с 2008 года охраняется законом, как исчезающий вид. А потому сейчас специалисты размышляют над тем, как после выхода Великобритании из самоизоляции сохранить популяцию коньков в заливе Стадлэнд.

Екатерина Гура

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