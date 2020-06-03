18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исчезающий вид морских коньков вернулся в воды Великобритании
В отсутствии людей и промышленности у рыб появилась еда и убежище.
Специалисты из британского фонда «Морской конек» впервые за долгие годы обнаружили в бухте Стадлэнд (графство Дорсет) популяцию исчезающего длиннорылого морского конька.
Водолазы насчитали 16 коньков, включая беременных особей и одного подростка, родившегося в этом году.
По словам биолога Нила
Специалисты связывают их появление в бухте с пандемиеей
Сотрудники фонда отмечают, что длиннорылый морской конек с 2008 года охраняется законом, как исчезающий вид. А потому сейчас специалисты размышляют над тем, как после выхода Великобритании из самоизоляции сохранить популяцию коньков в заливе Стадлэнд.
Екатерина Гура