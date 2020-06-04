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18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети заметили новую оптическую иллюзию (фото)

На первый взгляд все кажется не тем, чем является на самом деле.

Пользователи Reddit из американского штата Джорджия с ником ThaddeusMaximus2906 в начале июня опубликовал на ресурсе необычное фото с оптической иллюзией.

На снимке видны зеленые растения на фоне серой земли. По словам автора поста, сначала он подумал, что это всего лишь клумба с кустарниками, но, взглянув внимательней, открыл для себя пугающую правду.

Оказалось, что на снимке вместо серого гравия — толпа из тысяч людей. Фото было сделано в конце мая с воздуха во время массовых протестов в Бостоне.

Сначала я подумал, что это маленькие кустики на гравийной клумбе. Но нет. Это бостонский протест.

Напомним, что протесты в США начались 26 мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате его жесткого задержания полицией. За несколько дней мирные протесты превратились в массовые беспорядки с погромами и мародерством и охватили практически всю страну.

Пользователи Reddit пришли в ужас от количества людей на фото. В комментариях они отметили, что из-за таких масштабных протестов США вряд ли быстро справятся с пандемией коронавируса.

Екатерина Гура

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