В Сети заметили новую оптическую иллюзию (фото)

Пользователи Reddit из американского штата Джорджия с ником ThaddeusMaximus2906 в начале июня опубликовал на ресурсе необычное фото с оптической иллюзией.
На снимке видны зеленые растения на фоне серой земли. По словам автора поста, сначала он подумал, что это всего лишь клумба с кустарниками, но, взглянув внимательней, открыл для себя пугающую правду.
Оказалось, что на снимке вместо серого гравия — толпа из тысяч людей. Фото было сделано в конце мая с воздуха во время массовых протестов в Бостоне.
Напомним, что протесты в США начались 26 мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате его жесткого задержания полицией. За несколько дней мирные протесты превратились в массовые беспорядки с погромами и мародерством и охватили практически всю страну.
Пользователи Reddit пришли в ужас от количества людей на фото. В комментариях они отметили, что из-за таких масштабных протестов США вряд ли быстро справятся с пандемией коронавируса.