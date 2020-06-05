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14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Океан вынес кольцо с бриллиантами на 10 тысяч долларов

Нашедший вернет его владелице.

Американец Дерек Смит обнаружил на пляже города Мадейра-Бич во Флориде кольцо с бриллиантами на 10 тысяч долларов, сообщает Fox 13.

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Смит часто приходит на пляж с металлоискателем в поисках интересных находок, но настоящее сокровище он обнаружил впервые. В центре кольца красуется большой камень, окруженный бриллиантами поменьше. Изнутри выгравировано имя владелицы.

Теперь честный искатель сокровищ планирует вернуть дорогостоящую находку законной хозяйке. По словам Дерека, с ним уже связалась женщина, которая недавно потеряла кольцо с бриллиантом в этом районе.

Анна Лысенко

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