14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Океан вынес кольцо с бриллиантами на 10 тысяч долларов
Нашедший вернет его владелице.
Американец Дерек Смит обнаружил на пляже города
Смит часто приходит на пляж с металлоискателем в поисках интересных находок, но настоящее сокровище он обнаружил впервые. В центре кольца красуется большой камень, окруженный бриллиантами поменьше. Изнутри выгравировано имя владелицы.
Теперь честный искатель сокровищ планирует вернуть дорогостоящую находку законной хозяйке. По словам Дерека, с ним уже связалась женщина, которая недавно потеряла кольцо с бриллиантом в этом районе.
Анна Лысенко