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17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найденные руины майя показали с воздуха (видео)

Его было нелегко обнаружить.

Недавно обнаруженный комплекс руин на археологических раскопках Агуада Феникс в мексиканском штате Табаско показали с высоты птичьего полета.

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Как сообщалось, он оказался церемониальным центром культуры майя возрастом 3 тысячи лет. Аэрофотоснимок площадки показывает, что церемониальный комплекс также включает в себя четырехметровую пирамиду. Участок находился практически на уровне земли, покрытый растительностью.

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По оценкам экспертов, для строительства такого комплекса требовалось не менее 5 тысяч человек, а работа заняла не меньше 6 лет.

Церемониальный центр был построен около 1000 г. до н.э. культурой, предшествовавшей цивилизации майя, говорится в статье археологов, опубликованной в Nature.

Ученые традиционно считали, что развитие цивилизации майя происходило постепенно. Предполагалось, что в период среднего доклассического периода (1000−350 годы до нашей эры) начали возникать лишь небольшие деревни. Но находка раннего церемониального комплекса огромного размера противоречит этой гипотезе.

Анна Лысенко

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