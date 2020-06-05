17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найденные руины майя показали с воздуха (видео)
Его было нелегко обнаружить.
Недавно обнаруженный комплекс руин на археологических раскопках Агуада Феникс в мексиканском штате Табаско показали с высоты птичьего полета.
Как сообщалось, он оказался церемониальным центром культуры майя возрастом 3 тысячи лет. Аэрофотоснимок площадки показывает, что церемониальный комплекс также включает в себя четырехметровую пирамиду. Участок находился практически на уровне земли, покрытый растительностью.
По оценкам экспертов, для строительства такого комплекса требовалось не менее 5 тысяч человек, а работа заняла не меньше 6 лет.
Церемониальный центр был построен около 1000 г. до н.э. культурой, предшествовавшей цивилизации майя, говорится в статье археологов, опубликованной в Nature.
Ученые традиционно считали, что развитие цивилизации майя происходило постепенно. Предполагалось, что в период среднего доклассического периода (1000−350 годы до нашей эры) начали возникать лишь небольшие деревни. Но находка раннего церемониального комплекса огромного размера противоречит этой гипотезе.
Анна Лысенко