6 июня, источник: Новости Mail.ru
День в истории: 8 июня
Всемирный День океанов, первый «Руссо-Балт», день памяти одной из главных муз Пушкина и другие памятные даты и события, которые произошли 8 июня в разные годы.
День океанов — один из самых молодых памятных дней ООН, был учрежден Генассамблеей в 2009 году. C той поры Всемирный день океанов широко отмечается теми, кто имеет отношение к Мировому океану. Экологи, ихтиологи, сотрудники аквариумов, зоопарков и дельфинариев координируют в этот день свои усилия, чтобы сохранить океаны нашей планеты от самой большой для них опасности — человеческой алчности. Каждый год праздник имеет разные темы. Тема-2020 — «Инновации для устойчивого океана».
Интересный факт. На сегодняшний момент людьми изучено лишь около 10% территории океанов.
Один из самых странных праздников и придуман был людьми необычными — «митьками», членами неформального сообщества ленинградских художников и писателей, образовавшегося в конце XX века и существующего до их пор. 8 июня 2005 года они установили на карнизе своей мастерской скульптуру кошки. При этом зверушку «митьки» нарядили в свою любимую одежду — тельняшку — и дали имя Тишка Матроскина. Ну, а потом решили считать этот день Днем петербургских котов и кошек. А потом еще немного подумали и решили сделать праздник всемирным. Ну, а почему нет? Они же художники, они так видят.
Интересный факт. В совместных выставках «Митьков» в разное время принимали участие Юрий Шевчук, Вячеслав Бутусов, Сергей «Чиж» Чиграков, Андрей Макаревич и даже
8 июня 1869 года американец Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос с незамысловатым названием «Whirlwind» («Вихрь»). Это был небольших размеров ящик на колёсиках, в нижней части которого располагался вентилятор, создающий входящий поток воздуха. Пылесос был достаточно лёгким и компактным, но страшно неудобным: вентилятор приводился в движение ручкой, размещенной на верхней части ящика. Поэтому первым пользователям пылесоса приходилось одновременно толкать устройство и крутить ручку. Тем не менее — именно это неказистое приспособление положило начало всему тому разнообразию пылесосов, которые производятся сейчас.
Интересный факт.
После того как изобретатели Яковлев и Фрезе в 1896 году построили и продемонстрировали первый российский автомобиль в России появился ряд частных автофирм. Одна из самых крупных находилась в Риге и называлась «Русско-Балтийский завод. 8 июня 1909 года из его ворот выехал первый серийный автомобиль российского производства — «Руссо-Балт». Это была двухместная машина с 4-цилиндровым двигателем мощностью 24 лошадиные силы. «Руссо-Балты» разрабатывала и изготавливала
Интересный факт. В рукописях и дневниках Леонардо да Винчи были обнаружены чертежи самоходной повозки.
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Это четверостишие знают, кажется, все россияне. А вот кому Пушкин его посвятил, многие со школьных времен позабыли.
Анна Петровна Керн (урожденная Полторацкая) родилась 22 февраля 1800 года в Орле, в состоятельной дворянской семье. Получила прекрасное домашнее воспитание. В 17 лет была выдана замуж против воли за престарелого генерала Е. Керна. В несчастливом браке, тем не менее, родила генералу трех дочерей.
Пушкин и Керн впервые познакомились в 1819 году в Петербурге на литературном вечере — умная и образованная красавица привлекла внимание поэта. Анна, в свою очередь, являлась горячей поклонницей его таланта. Следующая их встреча произошла в июне 1825 года, когда Керн гостила у тетушки в селе Тригорское. Пушкин там часто бывал, поскольку томился в ссылке в соседнем Михайловском.
Глубокое чувство к ней Пушкин питал долгое время и написал Анне ряд писем, замечательных по силе и красоте. Сама же Керн до конца жизни дружила с семьей поэта, его детьми и внуками, а также написала мемуары о своих встречах с Пушкиным, Дельвигом, Глинкой, Александром I.
Умерла Анна Петровна Керн 8 июня 1879 года в Москве. Ее похоронили в деревне Прутня на полпути между Москвой и Петербургом.
Интересный факт. В 1840 году композитор Михаил Глинка написал на стихотворение Пушкина романс, посвятив его своей любимой — Екатерине Керн, дочери Анны Керн.