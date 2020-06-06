Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Кадры боя спецназа ФСБ с бандитами В населенном пункте на время спецоперации ввели режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь
Фоторепортажи
12На линии фронта: будни московских врачей
20Детский труд
6 июня, источник: Новости Mail.ru

День в истории: 8 июня

Всемирный День океанов, первый «Руссо-Балт», день памяти одной из главных муз Пушкина и другие памятные даты и события, которые произошли 8 июня в разные годы.

Источник: РИА "Новости"

Всемирный День океанов

День океанов — один из самых молодых памятных дней ООН, был учрежден Генассамблеей в 2009 году. C той поры Всемирный день океанов широко отмечается теми, кто имеет отношение к Мировому океану. Экологи, ихтиологи, сотрудники аквариумов, зоопарков и дельфинариев координируют в этот день свои усилия, чтобы сохранить океаны нашей планеты от самой большой для них опасности — человеческой алчности. Каждый год праздник имеет разные темы. Тема-2020 — «Инновации для устойчивого океана».

Интересный факт. На сегодняшний момент людьми изучено лишь около 10% территории океанов.

Всемирный день петербургских котов и кошек

Один из самых странных праздников и придуман был людьми необычными — «митьками», членами неформального сообщества ленинградских художников и писателей, образовавшегося в конце XX века и существующего до их пор. 8 июня 2005 года они установили на карнизе своей мастерской скульптуру кошки. При этом зверушку «митьки» нарядили в свою любимую одежду — тельняшку — и дали имя Тишка Матроскина. Ну, а потом решили считать этот день Днем петербургских котов и кошек. А потом еще немного подумали и решили сделать праздник всемирным. Ну, а почему нет? Они же художники, они так видят.

Интересный факт. В совместных выставках «Митьков» в разное время принимали участие Юрий Шевчук, Вячеслав Бутусов, Сергей «Чиж» Чиграков, Андрей Макаревич и даже летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков.

День рождения пылесоса

8 июня 1869 года американец Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос с незамысловатым названием «Whirlwind» («Вихрь»). Это был небольших размеров ящик на колёсиках, в нижней части которого располагался вентилятор, создающий входящий поток воздуха. Пылесос был достаточно лёгким и компактным, но страшно неудобным: вентилятор приводился в движение ручкой, размещенной на верхней части ящика. Поэтому первым пользователям пылесоса приходилось одновременно толкать устройство и крутить ручку. Тем не менее — именно это неказистое приспособление положило начало всему тому разнообразию пылесосов, которые производятся сейчас.

Интересный факт. Из-за дороговизны первых моделей чистка поверхностей пылесосом долгое время была привилегией людей обеспеченных и большой редкостью. В Лондоне на рубеже XIX—XX вв.еков даже существовало отдельное развлечение: леди и джентльмены ходили друг к другу в гости попить чаю и понаблюдать за уборкой дома с помощью чудо-машины.

Источник: РИА "Новости"

Первый серийный российский автомобиль

После того как изобретатели Яковлев и Фрезе в 1896 году построили и продемонстрировали первый российский автомобиль в России появился ряд частных автофирм. Одна из самых крупных находилась в Риге и называлась «Русско-Балтийский завод. 8 июня 1909 года из его ворот выехал первый серийный автомобиль российского производства — «Руссо-Балт». Это была двухместная машина с 4-цилиндровым двигателем мощностью 24 лошадиные силы. «Руссо-Балты» разрабатывала и изготавливала русско-бельгийская команда под началом Жюльена Поттера. Первые серийные российские авто пользовались хорошим спросом и даже неплохо проявили себя в российских и международных автогонках.

Интересный факт. В рукописях и дневниках Леонардо да Винчи были обнаружены чертежи самоходной повозки. По-видимому, эта первая в истории человечества попытка разработать автомобиль.

Анна Керн

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Это четверостишие знают, кажется, все россияне. А вот кому Пушкин его посвятил, многие со школьных времен позабыли.

Анна Петровна Керн (урожденная Полторацкая) родилась 22 февраля 1800 года в Орле, в состоятельной дворянской семье. Получила прекрасное домашнее воспитание. В 17 лет была выдана замуж против воли за престарелого генерала Е. Керна. В несчастливом браке, тем не менее, родила генералу трех дочерей.

Пушкин и Керн впервые познакомились в 1819 году в Петербурге на литературном вечере — умная и образованная красавица привлекла внимание поэта. Анна, в свою очередь, являлась горячей поклонницей его таланта. Следующая их встреча произошла в июне 1825 года, когда Керн гостила у тетушки в селе Тригорское. Пушкин там часто бывал, поскольку томился в ссылке в соседнем Михайловском. Тут-то и вспыхнула страсть, под влиянием которой он подарил Анне (и всем нам) одно из самых своих знаменитых стихотворений.

Глубокое чувство к ней Пушкин питал долгое время и написал Анне ряд писем, замечательных по силе и красоте. Сама же Керн до конца жизни дружила с семьей поэта, его детьми и внуками, а также написала мемуары о своих встречах с Пушкиным, Дельвигом, Глинкой, Александром I.

Умерла Анна Петровна Керн 8 июня 1879 года в Москве. Ее похоронили в деревне Прутня на полпути между Москвой и Петербургом.

Интересный факт. В 1840 году композитор Михаил Глинка написал на стихотворение Пушкина романс, посвятив его своей любимой — Екатерине Керн, дочери Анны Керн.

В России за сутки выявили 8 985 новых случаев коронавируса
Теннисистка рассказала о деградации уехавших из России людей
Выплаты руководству госкомпаний приравняют к зарплате премьера
Саудовская Аравия отменила нефтяную войну с Россией
Ученые объяснили причины «заразного» поведения
Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Как выглядит супруга самого красивого турка в мире
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Некрасивые жены признанных российских красавцев
Hi-Tech
Как выглядят SMS, которые нельзя хранить в телефоне (фото) Проверьте свои входящие
Авто
Kia заменит Optima в России новым седаном бизнес-класса Модель под названием K5 будет продаваться с передним приводом и двумя моторами на выбор
Кино
Продюсер «Брата 2» — о кадрах протестов в США вместо титров «Первый канал» заменил титры в фильме Алексея Балабанова на кадры беспорядков под песню «Гудбай, Америка»
Новости партнеров
Рошаль: коронавирус показал актуальность поправок в Конституцию о медицине
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Убогая: муж Полины Гагариной заговорил после разрыва с певицей
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Популярные темы на «Детях»
Клуб планирующих беременность летом 2020! 655
Третий ребенок 557
Как просидеть всю беременность на больничных? 486
Забавные катринки 433
Леди
6 стильных секретов 50-летней Мелании Трамп для жары Первая леди США знает толк в модных хитростях, так что с нее вполне можно взять пример.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь