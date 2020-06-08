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18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британцы создали модифицированных комаров для борьбы с обычными

Для людей они не опасны.

Источник: @ekamelev

В начале июня британские биотехнологи из компании Oxitec рассказали журналистам о своей новой разработке — модифицированных комарах, с помощью которых планируется бороться с другими опасными для человека кровососущими.

Как известно, комары являются переносчиком многих серьезных заболеваний, а новые особи позволят значительно сократить популяцию этих насекомых, пишет The Sun.

В результате спаривания такого модифицированного комара с обычным на свет будут появляться только мужские особи, которые, как известно, кровь не пьют, а значит, не смогут стать переносчиком заболеваний.

Ученые уточняют, что не планируют разводить и выпускать «умных» комаров по всему миру, так как это может нарушить естественный экологический баланс и привести к необратимым последствиям. Однако сократить численность опасных комаров «на местах» будет вполне возможно.

Первые эксперименты в естественных условиях ученые планируют провести летом 2020 года в американских штатах Флорида и Техас.

Екатерина Гура

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