18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британцы создали модифицированных комаров для борьбы с обычными
Для людей они не опасны.
В начале июня британские биотехнологи из компании Oxitec рассказали журналистам о своей новой разработке — модифицированных комарах, с помощью которых планируется бороться с другими опасными для человека кровососущими.
Как известно, комары являются переносчиком многих серьезных заболеваний, а новые особи позволят значительно сократить популяцию этих насекомых, пишет The Sun.
Ученые уточняют, что не планируют разводить и выпускать «умных» комаров по всему миру, так как это может нарушить естественный экологический баланс и привести к необратимым последствиям. Однако сократить численность опасных комаров «на местах» будет вполне возможно.
Первые эксперименты в естественных условиях ученые планируют провести летом 2020 года в американских штатах Флорида и Техас.
Екатерина Гура