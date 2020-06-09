15:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях отреагировали на отмену режима самоизоляции в Москве
С 9 июня столица возвращается к обычному ритму жизни.
8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене режима самоизоляции в столице. Теперь москвичи и гости города смогут гулять без расписания и цифровых пропусков. А совсем скоро свои двери откроют рестораны, салоны красоты и
Собянин отметил, что пандемия уже идет на спад, но риск заразиться еще существует, а потому москвичам придется и дальше носить маски и перчатки. В конце своего обращения мэр столицы поздравил горожан с «общей победой и большим шагом к возвращению к полноценной жизни».
Пользователи соцсетей мэру не поверили и принялись постить в Twitter шутки и мемы про отмену самоизоляции. Некоторые отмечали поспешность и нелогичность решений городской власти, другие смеялись над неожиданной победой над коронавирусом, а третьи просто привыкли сидеть дома и теперь не хотят выходить на улицу.
Екатерина Гура