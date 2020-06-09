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17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США возросло отравление отбеливателями из-за COVID-19

Ими моют овощи и полощут рот.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:33 MSK, 09.06
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Источник: AP 2020

Убирая в доме, американцы массово злоупотребляют отбеливателями с хлором, показал опрос, проведенный в США Центром по контролю за заболеваниями.

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Оказалось, что 60% граждан проводят регулярную уборку средствами с высоким содержанием хлора, 39% при этом нарушают инструкцию, сообщает Oddity. 19% признались, что добавляют хлорку в воду при мытье овощей и фруктов. 10% опрошенных американцев заявили, что добавляют отбеливатель или другие дезинфицирующие средства в воду для купания.

6% опрошенных заявили, что намеренно вдыхали пары отбеливателя, чтобы «убить вирус». 4% признались, что добавляли средства для дезинфекции и мыльные растворы в воду и затем полоскали горло и рот.

25% респондентов также сообщали о таких симптомах, как головокружение, раздражение кожи, тошнота и проблемы с дыханием после воздействия моющих средств.

Опрос провели после всплеска обращений в токсикологический центр по поводу отравлений бытовыми чистящими средствами с содержанием хлора. Выборка составила 502 человека.

В конце апреля Дональд Трамп предложил изучить возможность введения дезинфицирующих средств внутрь как один из методов лечения коронавируса.

Анна Лысенко

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Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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