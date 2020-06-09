17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США возросло отравление отбеливателями из-за COVID-19
Ими моют овощи и полощут рот.
Убирая в доме, американцы массово злоупотребляют отбеливателями с хлором, показал опрос, проведенный в США Центром по контролю за заболеваниями.
Оказалось, что 60% граждан проводят регулярную уборку средствами с высоким содержанием хлора, 39% при этом нарушают инструкцию, сообщает Oddity. 19% признались, что добавляют хлорку в воду при мытье овощей и фруктов. 10% опрошенных американцев заявили, что добавляют отбеливатель или другие дезинфицирующие средства в воду для купания.
6% опрошенных заявили, что намеренно вдыхали пары отбеливателя, чтобы «убить вирус». 4% признались, что добавляли средства для дезинфекции и мыльные растворы в воду и затем полоскали горло и рот.
25% респондентов также сообщали о таких симптомах, как головокружение, раздражение кожи, тошнота и проблемы с дыханием после воздействия моющих средств.
Опрос провели после всплеска обращений в токсикологический центр по поводу отравлений бытовыми чистящими средствами с содержанием хлора. Выборка составила 502 человека.
В конце апреля Дональд Трамп предложил изучить возможность введения дезинфицирующих средств внутрь как один из методов лечения коронавируса.
Анна Лысенко