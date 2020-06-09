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19:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астронавт NASA стала первой женщиной, достигшей самой глубокой точки Земли

Она также является первой американкой, совершившей выход в открытый космос.

68-летняя океанограф и бывшая астронавт NASA Кэти Салливан в начале июня приняла участие в экспедиции EYOS и вместе с предпринимателем и исследователем Виктором Весково спустилась на самое глубокое дно океана. Таким образом, Кэти стала не только первой американкой, вышедшей в открытый космос, но и первой женщиной, достигшей самой глубокой точки Земли.

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С помощью специального аппарата Limiting Factor Салливан и Весково спустились в Марианскую впадину на глубину почти 11 тысяч метров ниже поверхности Тихого океана. Точка под названием «Бездна Челленджера» считается самой глубокой на поверхности Земли.

Экспедиция длилась чуть менее четырех часов, а исследователи с океанского дна даже связались с астронавтами на МКС. Историческое погружение было частью большой исследовательской миссии по изучению морских глубин.

Отметим, что до того, как попасть на работу в NASA, Кэти участвовала в нескольких океанографических экспедициях, которые изучали дно Атлантического и Тихого океанов. Она также имеет докторскую степень по геологии, пишет New York Post.

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В NASA она проработала 14 лет и за это время поучаствовала в трех космических миссиях. Всего в космосе Салливан провела 532 часа, в том числе 3 часа 29 минут в открытом космосе. Новое погружение сделало ее единственным человеком в мире, побывавшим и в космосе, и на самом дне океана.

Екатерина Гура

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